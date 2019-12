Dal 29 novembre disponibile in tutti gli store e piattaforme digitali “Liberamente”, il nuovo album degli Electric Ladyland, anticipato dal singolo "Oltre il muro del suono", uscito lo scorso 22 ottobre.

A proposito del nuovo album gli Electric Ladyland hanno dichiarato: "L'amore per la musica e per le parole usate con semplicità, ci aiutano a divulgare la nostra passione e le nostre emozioni".

Questa la tracklist di "LIBERAMENTE": "Oltre il muro del suono", "Il profumo dell'estate", "Spento", "La canzone irriverente", "Liberamente", "L'urlo", "Che sarà di noi", "Strano Giorno".

"Oltre il muro del suono", singolo che ha anticipato l’uscita del disco, descrive uno degli aspetti più affascinati, ma al tempo stesso più complicati di qualsiasi esistenza umana, ovvero la capacità di superare i diversi ostacoli che la vita ci pone davanti. E’ solo conoscendo la sconfitta, la sofferenza, lo sforzo e lo smarrimento che s’impara a trovare la giusta via per uscire da un periodo cupo. Chi ci riesce matura una stima, una sensibilità e una comprensione della vita che gli permette di essere, alla fine, una persona migliore.

Il singolo é accompagnato da un video che ha come protagonisti Federica, la vocalist del gruppo, e due giovani ragazzi che coltivano passioni diverse tra loro. Nella prima parte del video i tre protagonisti hanno dei problemi evidenti nell’esprimersi come vorrebbero. I risultati non arrivano e si sentono demoralizzati. Ciò causa loro un senso di sfiducia in se stessi. Tuttavia, quel fallimento li fa reagire con forza. Iniziano a lavorare duramente senza demordere fino al raggiungimento dei propri obiettivi.





youtu.be/NN_I5z321Rs



Electric Ladyland è un gruppo pop rock di recente costituzione ma formato da artisti che vantano una notevole esperienza concertistica. Electric Ladyland nasce da un'idea di Attilio Bergamin, chitarra acustica ed elettrica e Andrea Moschetti chitarra elettrica e arrangiatore che, ascoltate alcune registrazioni di Federica Vanacore, la scelgono come vocalist della band chiamando Riccardo Tosi alla batteria e percussioni, Fabrizio Fogagnolo al basso e Jacopo Zappa alla tastiera.

"Oltre il muro del suono" e "Il profumo dell'estate" (pubblicato a fine luglio) sono due assaggi dall'album "Liberamente" uscito venerdì 29 novembre 2019.