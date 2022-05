LaLiga desidera affermare che questo tipo di accordo attacca la stabilità economica del calcio europeo, mettendo a rischio centinaia di migliaia di posti di lavoro e l'integrità dello sport, non solo nelle competizioni europee, ma anche nei campionati nazionali.È scandaloso che un club come il PSG, che la scorsa stagione ha riportato perdite per oltre 220 milioni di euro dopo aver accumulato perdite per oltre 700 milioni di euro nelle stagioni precedenti (pur riportando entrate da sponsorizzazione di dubbia valutazione), con un monte ingaggi da circa 650 milioni per questa stagione, possa chiudere un tale accordo, mentre quei club che avrebbero potuto permettersi di mettere sotto contratto il giocatore senza compromettere il loro monte ingaggi, non hanno potuto farlo.LaLiga presenterà una denuncia contro il PSG davanti alla UEFA, alle autorità amministrative e fiscali francesi e alle autorità dell'Unione europea per continuare a difendere l'ecosistema economico del calcio europeo e la sua sostenibilità.In passato LaLiga si è lamentata con la UEFA per il mancato rispetto del fair play finanziario da parte del PSG. Queste denunce hanno avuto successo e la UEFA ha sanzionato il club, mentre il Tribunale di Artbitration for Sport (CAS), con una decisione bizzarra, ha annullato le sanzioni.LaLiga e molte istituzioni calcistiche europee avevano la speranza che il presidente del PSG Nasser Al-Khelaifi, dopo essere entrato in organi di gestione del calcio europeo come il Comitato Esecutivo UEFA e la presidenza della European Club Association (ECA), si astenesse da queste pratiche sapendo che causano gravi danni, ma è accaduto l'esatto contrario. Il PSG si sta facendo carico di un investimento impossibile da sostenere, visto il monte ingaggi e i debiti accumulati negli anni scorsi. Sta violando le attuali regole di controllo economico UEFA e quelle della Francia.Questo comportamento dimostra ancora una volta che i club di proprietà di uno Stato [Qatar, ndr] non rispettano e non vogliono rispettare le regole di un settore così importante come il calcio. Queste regole sono fondamentali per proteggere e sostenere centinaia di migliaia di posti di lavoro.Questo tipo di comportamento guidato da Al-Khelaifi, presidente del PSG, membro del Comitato Esecutivo UEFA e presidente dell'ECA, mette in pericolo il calcio europeo allo stesso livello della Super League.

Questo è il comunicato con cui LaLiga ha commentato i termini finanziari dell'accordo che hanno determinato la permanenza di Mbappé al PSG, dopo che l'attaccante francese aveva firmato un preaccordo con il Real Madrid, dove avrebbe dovuto approdare a scadenza di contratto già dall'inizio della prossima stagione.

Come si può capire dalla nota, gli spagnoli non l'hanno presa benissimo. Adesso, la questione approderà nelle mani della Uefa, che ha annunciato a partire dal 2022/23 l'introduzione di nuove regole da osservare per una corretta sostenibilità finanziaria del mondo del calcio.