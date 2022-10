PREMESSA

Il post parte con una specifica domanda. Sarebbe meglio forse chiedersi "cosa fa più male della sigaretta". La risposta posso darla anche ora. Non è la nicotina. Spesso questo alcaloide è visto come il peggiore dei mali. Si attribuiscono ad esso molti dei danni e dei fattori di dipendenza che il fumo crea.

Ebbene si. Oggi scoprirai che non è così!

QUALCHE CONSIDERAZIONE ED IL VIDEO

Non sto affermando che la nicotina faccia bene o sia esente da rischi. Assolutamente! Ciò che intendo far comprendere nel video che lascerò allegato al post, è quanta disinformazione ruoti intorno a questo elemento e quanto questo possa essere un valido alleato nell'ottica della riduzione del danno da tabacco combusto e nel progressivo percorso di disassuefazione dal fumo.

Spesso la nicotina è additata per partito preso o per convenienza. Si può però scoprire, dati alla mano, quanto la disinformazione che ruota intorno ad essa funga da spauracchio, alimentando i numeri che ancora oggi riportano un aumento dei fumatori in Italia e circa 8.000.000 di vittime nel mondo per malattia fumo correlate.

Smettere di fumare è tutt'altro che semplice! Non tutti (pochi) hanno la giusta dose di forza di volontà di "buttare il pacchetto" e voltare pagina. Allora perché non riconoscere l'aiuto che i sistemi a danno ridotto possono offrire?

Il video non tratterà la nicotina a 360° in quanto, seppur spesso il discorso sia banalizzato o ridotto all'osso, l'argomento necessita di un più ampio spazio.

In questo primo video mi concentrerò a descrivere l'alcaloide e tramite un paragone e dati alla mano, tra fumo e vapore della sigaretta elettronica, a fare comprendere quanto vasta sia la disinformazione a riguardo.