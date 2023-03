"Oggi è stata affrontata la questione relativa alle manifestazioni di interesse da parte di private equity e finanziatori. Si è deciso all'unanimità di incaricare il Consiglio di Lega di stilare una lista di advisor tra i quali poi l'Assemblea individuerà il partner che dovrà accompagnarla nell`analisi e nell'approfondimento di queste proposte".

Così il Presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini ha riassunto uno dei punti trattati venerdì nell'Assemblea di Lega.

E a proposito dell'intersse di investitori sulla Serie A, secondo quanto riportato oggi dall'agenzia Reuters, il fondo statunitense di private equity Oaktree avrebbe messo gli occhi "anche" la Serie A (anche perché sarebbe interessato ad acquistare l'Inter). Oaktree, infatti, avrebbe presentato un'offerta preliminare non vincolante per investire 1,75 miliardi di euro nella Lega Serie A, per acquisire il 5% di una futura media company.

Per questo l'assemblea della Lega Serie A ha deliberato di incaricare il CdA di avviare un'istruttoria per trovare un advisor per valutare le proposte arrivate da partner finanziari. Alla prossima assemblea sarà presentata una rosa di nomi che accompagnerà la Lega nell'approfondimento delle proposte. Per la scelta dell'advisor è stata fissata una prima scadenza per il 24 aprile, mentre è in calendario per il 24 maggio un'assemblea della Lega a Roma.