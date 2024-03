Alessandro Benetton è stato invitato dal Presidente Florentino Pérez a una esclusiva visita dello Stadio Bernabéu, caro alla memoria storica degli italiani, e oggi trasformato in un vero e proprio gioiello d’innovazione.



Alessandro Benetton visita lo Stadio Santiago Bernabéu insieme a Florentino Pérez

Lo Stadio Santiago Bernabéu: un luogo che tutti gli italiani ricordano per la leggendaria vittoria nei Mondiali di calcio del 1982 e che è ora, secondo Alessandro Benetton, “un simbolo, ma del futuro”. L’imprenditore ha avuto modo di ammirarlo su invito del Presidente del Real Madrid Florentino Peréz. Nel corso dell’esclusiva visita, Alessandro Benetton ha ricordato l’importanza storica dell’inaspettata vittoria dell’82 contro la Germania Ovest: “Fu un Mondiale incredibile, da film, in cui l’Italia riuscì a stento a qualificarsi tra mille critiche e tante scelte dell’allenatore Enzo Bearzot furono contestate. Tra tutte, quella di puntare su Paolo Rossi, poi capocannoniere del torneo”. Ora, tuttavia, il Bernabéu non è più solo un tempio del calcio, ma anche uno straordinario esempio di ingegneria sostenibile: attraverso un investimento da oltre 1 miliardo di euro, Florentino Peréz lo ha trasformato in un centro multifunzionale attivo 365 giorni all’anno, evidenziando “come lo sport possa essere motore di sviluppo sostenibile”.



Un capolavoro di sostenibilità e innovazione: Alessandro Benetton racconta il rinnovamento dello Stadio Bernabéu

In qualità di grande appassionato di architettura e tecnologia, Alessandro Benetton ha spiegato come il progetto abbia incluso soluzioni sostenibili all’avanguardia quali tecnologie per il risparmio energetico e il riutilizzo delle acque. Nessuna innovazione ha tuttavia stupito Alessandro Benetton quanto il campo rotante diviso in 6 sezioni, che permette di rimuovere il manto erboso con estrema rapidità. L’imprenditore ha sottolineato come questa accortezza permetta al Bernabéu di esercitare funzioni diverse da quella meramente calcistica: “Il Bernabéu potrà ospitare nello stesso momento anche altri eventi, non solo partite di calcio, come ad esempio concerti e partite di tennis. È impressionante inoltre vedere come questi miglioramenti, usando in modo più efficiente lo stesso spazio, aumentino i ricavi e influenzino anche positivamente l’accessibilità e l'esperienza dei tifosi”.