Alla fine dello scorso mese di ottobre l’Autodromo di Monza ha registrato un fatto storico, alla soglia del centenario che verrà celebrato nel 2022: per la prima volta, una manager donna ha assunto la direzione del Tempio della Velocità, senza esperienze pregresse nel motorismo sportivo e con alle spalle una lunga carriera in ACI, ma in funzioni di staff, soprattutto come Direttore Centrale Risorse Umane.

Maurizio Quarta ha intervistato, per AIDP, Alessandra Zinno, intenta a preparare il pranzo per la famiglia, focalizzando la conversazione su tre punti principali: la sua esperienza di gestione delle Risorse Umane come Direttore Centrale di ACI, la diversity e, ovviamente, idee e piani per il circuito brianzolo.

L'intervista integrale è accessibile al link indicato