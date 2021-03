Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro torna a criticare il lockdown come misura di contenimento dell'epidemia di Covid-19.

"Non chiudetevi in casa, non siate codardi. Dobbiamo affrontare i nostri problemi. Basta piagnistei, basta lamentarvi, fino a quando volete piangere?"

Questi alcuni passaggi delle dichiarazioni rilasciate durante un incontro pubblico a Goias da parte del presidente del Brasile Jair Bolsonaro, un giorno dopo che il suo Paese ha registrato il record di vittime da Covid-19.

"Rispettiamo ovviamente i più anziani, i malati, quelli che hanno delle comorbidità, ma che fine farebbe il Brasile se chiudessimo tutto?" ha aggiunto.