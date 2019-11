L’azione pastorale dei sacerdoti che hanno richiesto la dispensa dal celibato è proficua nella Chiesa. Coloro che si sono dimessi con la dispensa per sposarsi possono essere una soluzione ai bisogni della Chiesa. Una persona che ha lasciato il ministero ordinato rimane attivo per il lavoro pastorale anche da sposato.

Ci sono molti ministri ordinati che, per varie ragioni, non è possibile elencarli qui, hanno chiesto di essere svincolati dal ministero. Quale azione pastorale esercitano attualmente questi sacerdoti nella Chiesa? La domanda ha diverse risposte a seconda della diocesi, del vescovo, della regione e dello stesso ministro.

In generale, esiste un orientamento rivolto a proibire qualsiasi azione pastorale da parte di questi sacerdoti:



- spesso non sono accolti favorevolmente,

- non esiste un processo per il loro reinserimento nell’azione pastorale della Chiesa,

- ogni volta che provano a svolgere la loro missione cristiana, frutto del battesimo,

- sono in qualche modo non apprezzati da alcuni vescovi, sacerdoti e laici.



È come se stessero facendo qualcosa in default e contro il processo diocesano. I fratelli licenziati dal ministero ordinato devono essere accolti e non essere visti come nemici della Chiesa.

In breve, secondo il vecchio rescritto della dispensa della Congregazione del Clero, una volta uscito dal ministero, il sacerdote doveva ritirarsi nel silenzio interiore e lasciare tutto ciò che esercitava. Di fatto, non poteva essere inserito nell’insegnamento teologico all’interno delle università cattoliche. È un cambiamento radicale della vita che richiede fede e speranza nel Signore. Abbandonare il ministero non è affatto uguale all’abbandonare la fede.

Oggi con il nuovo rescritto di dispensa e con il Sinodo per l’Amazzonia, si riaccendono le speranze di migliorare la questione dei preti sposati, sebbene il documento preparatorio non affronti il loro ritorno al ministero.

Piuttosto, l’Instrumentum laboris propone solo di discutere“La possibilità di un’ordinazione sacerdotale per le persone anziane, preferibilmente indigene, rispettate e accolte dalla loro comunità, anche se hanno già una famiglia costituita e stabile”.

Si spera, con l’approvazione dell’ordinazione dei viri probati, che l’accoglienza più fraterna di coloro che hanno chiesto la dispensa dal ministero e si sono sposati possa essere discussa in seguito.

Vale la pena notare che questo tema non dovrebbe oscurare le grandi questioni sociali e di fede della regione amazzonica, che ci sfida a esprimere un nuovo volto ecclesiale.

Molti preti sposati se potessero attualmente tornare come sacerdoti sposati, lo farebbero tranquillamente.

Tuttavia, sapendo che la discussione sul ritorno al ministero dei sacerdoti sposati è qualcosa per il futuro, riconoscono, come i membri del Movimento Internazionale dei Sacerdoti Sposati, che alcune questioni nelle loro relazioni con la Chiesa potrebbero andare avanti.

In primo luogo, sarebbe interessante per loro essere accompagnati dal clero locale per quanto riguarda il loro adattamento a nuove vite e sentimenti. Ciò consentirebbe anche di conoscere gradualmente chi sarebbe in grado di svolgere le funzioni pastorali. Poiché questo è un momento di molti conflitti, è importante che ognuno di essi sia aiutato per continuare il proprio cammino di fede.

In secondo luogo, dato che la Chiesa ha bisogno di dipendenti, vale la pena verificare se qualcuno di coloro che hanno lasciato la vita nel clero si identificasse con queste funzioni. Anche rinunciando allo stato clericale, si può essere un eccellente collaboratore delle strutture o delle istituzioni della Chiesa, agendo in amministrazione, contabilità, segreteria, insegnamento, coordinamento scolastico ecc. Sarebbe un modo per supportarla nei suoi bisogni e aiutarla a sostenere la sua nuova vita.

In terzo luogo, è anche opportuno concedere espressamente al sacerdote sposato il diritto di esercitare attività pastorali, formazione, coordinamento, ministero della parola, visite pastorali e consulenza nella nuova comunità in cui risiede. Da un lato, questo sarebbe un modo per aiutarlo pastoralmente, poiché non ci sono molte persone disponibili e adeguatamente formate per svolgere molti dei servizi ecclesiali.

Papa Francesco ha suscitato nella Chiesa un linguaggio amorevole che consente una migliore accettazione di coloro che, per una ragione o per l’altra, si sentono esclusi dalla vita ecclesiale, come molti preti sposati. Con maggiore speranza, confidiamo che i frutti del Sinodo per l’Amazzonia possano portare nuovi venti, principalmente alla Chiesa amazzonica e, in comunione, a tutta la Chiesa.

Possano questi nuovi venti includere i desideri dei preti sposati con regolare percorso canonico di dimissioni, dispensa e matrimonio religioso. Accoglierli più generosamente darà alla Chiesa la soluzione a molti problemi attuali per la sua esistenza.



(Tratto da un testo di José Almir da Costa tradotto e adattato dalla redazione del Movimento Internazionale dei Sacerdoti Sposati).