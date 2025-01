“Borgo Film Fest” è la rassegna del turismo cinematografico nei borghi mirante a consolidare la sinergia tra il cinema e il turismo; valorizza e promuove i borghi storici diventando un motore di sviluppo territoriale all’interno d’un più ampio progetto di rigenerazione urbana, contribuendo a preservare e promuovere la storia locale. Il punto distintivo è la commemorazione del regista nativo di Bisacquino: il genius loci Frank Capra. Giunto alla seconda edizione, è un progetto fortemente voluto da Elena Costa, ideatrice, direttrice artistica del festival e founder della casa di produzione “Sicily Entertainment” s.r.l. con sede proprio a Bisacquino.

“Partecipare al Borgo Film Fest® - Premio Frank Capra - sostiene Elena Costa - significa dare il proprio contributo autoriale al nostro progetto, nel quale abbiamo deciso di scommettere investendo nell’industria cinematografica e coinvolgendo tanti giovani. che hanno deciso di restare, tornare e lavorare per lo sviluppo culturale della nostra amata Sicilia. L’obiettivo primario del nostro Festival è quello di valorizzare e promuovere tutte le meravigliose piccole e preziose location dei borghi storici d’Italia che finalmente possono avere uno spazio di promozione strategica territoriale, ed è per questo motivo che il nostro è “Il Festival del turismo cinematografico nei borghi”.

“Borgo Film Fest – Premio Frank Capra” si svolgerà a Bisacquino dal 15 al 18 maggio 2025: saranno quattro giorni ricchi di eventi, show, musica e workshop ed ovviamente proiezioni cinematografiche. Grande attenzione alle tematiche riguardanti la sostenibilità ed il rispetto dell’ambiente grazie anche ad una partnership, che coinvolgerà “Marevivo Sicilia” e le scuole del territorio. Tanti gli artisti nazionali ad intervenire durante il festival, che si concluderà con la serata di gala e la premiazione dei cortometraggi la sera del 18 maggio 2025.

Il bando di concorso è aperto a registi e sceneggiatori provenienti da tutta Italia e dall’estero e scade il 10 aprile. Il bando di partecipazione è aperto ai cortometraggi e documentari, che devono essere prodotti a partire dal 1° gennaio 2021 e possono essere stati presentati in altri festival al momento dell’iscrizione. In tal caso, occorre specifica il nome di ciascun festival e i relativi riconoscimenti e menzioni premiali ricevuti. Il bando è aperto a cortometraggi e documentari di qualunque nazione e in qualsiasi lingua e devono avere una durata massima di 30 minuti, inclusi i titoli di coda. I film in una lingua diversa dall’italiano devono avere sottotitoli in inglese, mentre quelli in italiano devono avere i sottotitoli in italiano e in inglese.

Per l’edizione 2025 essi devono rispettare le seguenti categorie: “Borghi Narrati”, per cui sono ammessi cortometraggi narrativi a tema libero, che devono esplorare, celebrare e promuovere la ricchezza culturale, l’identità e le location dei borghi storici attraverso la storia narrata. Al momento dell’iscrizione, i partecipanti devono fornire un elenco dettagliato delle location, in cui sono stati girati i film. Esso deve comprendere informazioni specifiche su ciascuna location del cortometraggio. Per “Le Radici del Borgo” sono ammessi documentari, che attraverso un approccio narrativo demo-etno-antropologico, esplorano e valorizzano l’anima culturale, sociale, naturalistica e archeologica dei borghi storici (a titolo esemplificativo e non esaustivo intesi come antichi centri urbani, castelli, borghi antichi, borghi marinari e isole, borghi collinari o montani). Riguardo a “Borghi Animati” i film in concorso possono essere realizzati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, con animazioni tradizionali, 3D, stop-motion, mixed media, utilizzo dell’Intelligenza Artificiale.

I cortometraggi devono raccontare le storie del luogo in cui sono ambientati, in cui i protagonisti siano personaggi, che rappresentano lo spirito del luogo, creando mondi, dove tradizione e innovazione si fondono in modo suggestivo. Siffatta sezione invita gli autori a valorizzare le caratteristiche culturali, sociali, architettoniche e naturali dei borghi, creando un legame tra il passato e il presente, e a utilizzare l’animazione per rendere questi luoghi e personaggi accessibili a un pubblico ampio e diversificato. Tutte le info sul festival su: http://www.borgofilmfest.it .