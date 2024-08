Quello che anticipa l'appuntamento di ferragosto è un altro weekend che si può tranquillamente definire rovente, con temperature che abbondantemente superano le medie stagionali. L'anticiclone africano è il grande protagonista, portando caldo e stabilità atmosferica su tutta la Penisola.

Le temperature minime non scenderanno mai sotto i 28° C in molte città, almeno fino a Ferragosto, quando è previsto un calo termico con temporali.

Tra le città monitorate nell'ambito del Sistema operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del caldo sulla salute (27 in tutto da nord a sud), otto di queste (Brescia, Campobasso, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Rieti e Roma) dovranno prepararsi oggi al bollino rosso (quello che indica condizioni di emergenza - ondata di calore - con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche). A queste città, domenica, si aggiungerà Firenze.

Bollino arancione (che indica condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili) in 6 città sabato e domenica.

Bollino giallo (di pre-allerta indica condizioni meteorologiche che possono precedere il verificarsi di un'ondata di calore) in 13 città e in 7 domenica.

Per il weekend nessun bollino verde, quello che indica l'assenza di meteorologiche che comportano un rischio per la salute della popolazione.