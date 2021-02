Dalle 13 del 17 febbraio 2021 su YouTube ecco una bella occasione per godersi un po' di house di qualità, grazie a Modus Dj, artista pugliese che da tempo vive e lavora a Milano.

Modus Dj pubblica infatti sul suo canale YouTube un nuovo dj set realizzato usando solo vinili. "Suono soprattutto house, un genere che senz'altro è legato a doppio filo con questo supporto", spiega Modus Dj, che in passato un dj set 'acrobatico' con 4 cdj, mixando 50 canzoni in 5 minuti ( https://youtu.be/SFxnbwSfXNM ).

In questo dj set 100% vinile lo scopo di Modus Dj non è certo mettere in evidenza la tecnica. "Non è un 'tutorial' per mostrare cosa si può e cosa non si può fare con il vinile, ma un modo per proporre splendida musica senza snaturarla", continua Modus Dj.

E subito dopo, o subito prima, chi ne ha voglia può già godersi, ancora su YouTube, bella musica selezionata da Modus Dj. A questo link - https://youtu.be/fxukJ2y6_I8 -, infatti è disponibile un dj set che l'artista ha registrato nella sua "Toys Room" in cui spiccano, oltre a lettori multimediali per dj e mixer, anche tante diverse Playstation...



MODUS DJ | 100% VINYL DJ SET - premiere 17/02 ore 13:

https://www.youtube.com/watch?v=08vUkiPuURQ