Salvini, di nuovo, accusa Malta di aver abbandonato un barcone di migranti lasciandolo proseguire verso l'Italia

E ci risiamo. Mostrando la foto di un barcone che non è un gommone, stracarico di migranti definiti immigrati, il ministro dell'Interno Matteo Salvini accusa Malta che un suo "pattugliatore" lo abbia abbandonato dopo averlo indirizzato verso le coste italiane... per "rifilarcelo!"

Non certo un linguaggio istituzionale, ma adattissimo per acquisir consensi, in special modo su un tema che permette al Governo, e a Salvini in particolare, di farsi propaganda a costo zero sulla pelle di qualche decina di disgraziati che sono diventati, a loro insaputa, il puntello di questa maggioranza, visti gli scarsi risultati finora ottenuti in altri settori.

Naturalmente, Salvini ha pensato pure di includere nella vicenda anche Bruxelles e la diatriba relativa alla bocciatura della legge di bilancio 2019, accusando l'Europa (implicitamente) di perder tempo a "scrivere letterine contro l’Italia" invece di occuparsi di questi problemi.

Nessuna replica, al momento, da parte del Governo di Malta.