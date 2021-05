Fashion Food Wine Week Miami prende vita in concomitanza con la Miami Swim Week, la settimana in cui il fashion system internazionale fa tappa in Florida per dare spazio alle nuove tendenze in ambito costumi, moda mare e nuove tendenze.

Ideato da Gigi Les Autres, hair stylist e fashion advisor di livello internazionale, Fashion Food Wine Week Miami è un evento da vivere in mille modi diversi.

E' prima di tutto un momento di formazione professionale di alto livello dedicato a make up artist e hair stylist. Il programma dell'evento comprende infatti due giorni di giorni di Masterclass dedicati a trucco e parrucco per moda, tv e spettacolo. Durante Fashion Food Wine Week Miami si vivrà in prima persona tutto il lavoro dietro le quinte che precede una sfilata. Sempre per quel che riguarda la formazione, è prevista un'altra giornata interessante, divisa tra un servizio fotografico in studio ed uno in esterna, così da far vivere ai partecipanti le differenze tra i diversi tipi di shooting.

Sarebbe però un peccato non godersi anche le spiagge ed il sole della Florida. Per questo Fashion Food Wine Week Miami prevede diversi momenti liberi, da dedicare magari alle ispirazioni moda che una città come Miami nel bel mezzo della sua fashion week può offrire.

Fashion Food Wine Week Miami culmina in un fashion show previsto per il 10 luglio 2021. La sfilata è una selezione di talenti da vivere in prima persona, come modelle in passerella o professionisti nel backstage. La sfilata sarà anche un momento di casting per The Look of the Year, prestigioso evento moda internazionale nato nel 1983 negli Stati Uniti e dal 2006 di proprietà italiana.

Tra gli abiti in passerella, ci sono quelli firmati Diana Dieppa Couture, un brand amato da superstar come

Sofia Vergara e Shakira. Ecco poi La Fascinante, un nuovo brand Made in Italy firmato dall'artista e fashion designer italo-colombiana Lalula Vivenzi.

Alla sfilata di Fashion Food Wine Week Miami è già confermata la presenza di vip e personaggi. Ma è probabilmente troppo presto per parlarne.

Possiamo invece anticipare che subito dopo l'evento in passerella prenderà vita un fashion party che chiude in bellezza Fashion Food Wine Week Miami. Sarà un momento di relax per i partecipanti, ma anche il modo perfetto per i partner dell'evento, che potranno mostrare ad un pubblico selezionato e agli addetti ai lavori del fashion system internazionale tutto ciò che propongono. Ad esempio, la storica azienda piemontese Giachino si occuperà del catering e e presenterà alcuni dei suoi vini.

Sarebbe già abbastanza ma non è tutto: Fashion Food Wine Miami è anche un vero reality show in onda su Fashion Food Wine Channel, nuovo canale presto online e in onda su NCG. Le telecamere riprenderanno tutta la magia che nasce quando persone di talento molto diverse tra loro si trovano ad interagire, in un luogo unico come Miami.

https://fashionfoodwine.co



Chi è Gigi Les Autres (art director dell'evento)

Hair stylist di livello internazionale premiato per ben due volte ai Global Salon Business Awards, gli Oscar mondiali della coiffure (nel 2006 a Barcellona e nel 2008 ad Hollywood), Gigi Les Autres oggi sale anche sul palco da protagonista. Come conduttore, dà vita ad importanti programmi radiofonici e televisivi e nel 2021 ha fondato con Massimo Bianco Fashion Food Wine Channel, un canale televisivo presto in onda e online con il gruppo NCG Television. "Credo da sempre nel talento altrui. Fashion Food Wine nasce appunto per dare opportunità concrete e visibilità a chi se le merita", spiega Gigi Les Autres. "Vengo da un piccolo paese come Boglietto di Costigliole d'Asti, ma oggi lavoro tra Hollywood e Miami. So per esperienza che a volte sogni diventano realtà".