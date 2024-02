Ieri notte, verso le 22, è scattato l'allarme bomba a Villa Nobel, storica residenza di Sanremo dove si stava tenendo una cena organizzata da Radio Mediaset. La serata, ovviamente cancellata, salutava l’apertura di Oltre il festival, il progetto di Radio Mediaset che coinvolge, per tutta la settimana Radio 105, Radio Monte Carlo, R101, Radio Subasio, Radio Norba, Radio Bella & Monella.

A quella serata stavano partecipando personaggi del mondo dello spettacolo e quasi tutti i cantanti in gara. Tra gli ospiti, c'è chi ha raccontato di aver dovuto lasciare i propri effetti personali, mentre la polizia cominciavano i controlli.

Alla fine si tratterebbe di un falso allarme, infatti le verifiche degli artificieri hanno escluso la presenza di alcun ordigno e ora stanno indagando sulla telefonata. Infatti, secondo Adnkronos, a dare l'allarme sarebbe stata una telefonata anonima arrivata al centralino del Commissariato di Pubblica sicurezza di Sanremo.

«Un allarme bomba, a Sanremo succede anche questo. Adesso siamo saliti sul van. Eravamo al primo, circa 300-350 persone. Tutti si sono preoccupati vedendo i cani che cominciavano a girare. Sembra che ci sia qualcosa di esplosivo, non so bene cosa... Aspettiamo» - Francesco Facchinetti, ex Dj Francesco e Manager di Mr. Rain