Dal 1° marzo 2024, Mediaset Infinity ha dato il via ad una nuova serie turca che sta conquistando il pubblico italiano: Everywhere I Go - Coincidenze d'amore. Una commedia romantica con un pizzico di ironia, che intrattiene con la sua trama avvincente e i suoi personaggi ben delineati.

La trama

Selin Akyilmaz a causa di un equivoco, si ritrova a dover dividere la casa con Demir Erendil, un affascinante uomo d'affari appena tornato a Istanbul. Le loro vite, diametralmente opposte, si scontrano continuamente, dando vita a situazioni esilaranti e rocambolesche. Tra battibecchi e sguardi complici, Selin e Demir iniziano a provare un'attrazione irresistibile, ma dovranno superare ostacoli e pregiudizi per coronare il loro sogno d'amore.

Messa in onda

Everyhwere I Go - Coincidenze d'amore è disponibile su Mediaset Infinity con un nuovo episodio ogni giorno, dal lunedì al venerdì. La serie è composta da 75 episodi, divisi in una stagione unica.

Perché guardare Everywhere I Go - Coincidenze d'amore