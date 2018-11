Afganistan, ufficiale italiano dell'Esercito riceve il premio "Hero of the week"

"Hero of the week" questo il premio ricevuto dal Maggiore dell'Esercito Nicola Garrone, riconoscimento che gli è stato attribuito per aver saputo gestire in modo ottimale i vettori terrestri ed aerei impegnati nel corso delle missioni di Training, Advising and Assisting (TAA) che ogni giorno i militari della missione Resolute Support svolgono a Kabul e nelle province vicine.

Il premio gli è stato assegnato nei giorni scorsi presso la sede del Combined Security Transition Command-Afghanistan (CSTC-A), all'interno dell'aeroporto internazionale di Kabul, alla presenza del Comandante di CSCT-A, il Tenente Generale James E. Rainey (USA) e del Combat Sergeant Major Maurice Jackson.

All'Ufficiale sono giunte le congratulazioni del Generale di Corpo d'Armata Salvatore Camporeale, Senior Representative del contingente italiano in Afghanistan e dal 10 novembre scorso, Vicecomandante della missione Resolute Support (RS).

Il CSTC-A è un comando multinazionale, a guida USA inserito all'interno della missione Resolute Support, che svolge compiti di addestramento consulenza e assistenza a favore delle istituzioni afgane e delle Forze di Sicurezza locali. Inoltre, è incaricato della gestione delle risorse economiche provenienti dai Paesi contributori e destinate allo sviluppo di progetti finalizzati alla costruzione di un Afghanistan stabile, allo sviluppo di Forze di Sicurezza efficaci e sostenibili ed al rafforzamento dello stato di diritto all'interno dei confini afgani.

Il Maggiore Garrone, nato a Campobasso, che proviene dal 188° corso dell'Accademia Militare di Modena ed appartiene alla specialità dei Bersaglieri, si trova dispiegato in Afghanistan come Staff Officer delle operazioni correnti.





Contributo inviato da la sottile linea rossa