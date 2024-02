Ieri pomeriggio a Palazzo dei Leoni i vincitori della selezione pubblica hanno sottoscritto i contratti di Dirigente a tempo pieno e determinato, per un triennio, ai sensi dell’articolo 110, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000: sono la dott.ssa Maria Nulli, dirigente finanziario, i dirigenti tecnici ing. Giovanni Lentini e dott. Biagio Privitera, tutti dipendenti dell’Ente ed il dott. Giorgio La Malfa, in qualità di dirigente amministrativo.

Prende forma la nuova struttura organizzativa dell’Ente e si vanno a colmare quelle mancanze rese ancora più pesanti dai numerosi pensionamenti in corso. Il Sindaco Metropolitano dott. Federico Basile, nel breve saluto ai neo dirigenti, ha sottolineato il valore di queste posizioni di vertice, che si aggiungono alla struttura esistente “che ha lavorato in maniera egregia anche se in una situazione deficitaria”; ma ha anche sottolineato il bisogno di accelerare per raggiungere maggiori traguardi.

Lavoro, dedizione e passione per Basile sono la chiave, per centrare gli importanti obiettivi, che l’Ente metropolitano sta già concretizzando e per quelli in programma. Sono giunte poi le parole di benvenuto del Segretario Generale dott.ssa Rossana Carrubba e del Direttore Generale Salvo Puccio, che ha stipulato i contratti con i suddetti Dirigenti. Presente alla firma l’avv. Anna Maria Tripodo, dirigente e vice segretario Generale dell’Ente.

Al team dirigenziale si è aggiunto il dott. Giorgio La Malfa, che proviene da altre Amministrazioni, dove ha ricoperto ruoli apicali e che vanta un bagaglio di competenze amministrative e organizzative di spicco da mettere all’opera per la Città metropolitana di Messina.

“Non vedo l’ora di dimostrare sul campo la mia motivazione e la voglia di contribuire a portare avanti gli obiettivi definiti con l’Amministrazione”: ha detto il dott. La Malfa, ricevendo da tutti i presenti le più ampie rassicurazioni e l’impegno per una collaborazione attiva e costante. Dopo la sottoscrizione dei contratti i nuovi dirigenti hanno discusso col Direttore generale delle attività più urgenti da porre in essere, ognuno per rispettivi ambiti di competenza.