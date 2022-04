Secondo quanto riportano alcune fonti specializzate in calciomercato, il norvegese Erling Haaland, in forza al Borussia Dortmund, dalla prossima stagione dovrebbe approdare alla corte di Guardiola.

Dopo aver rifiutato il Real Madrid, che in attesa di capire le future decisioni di Mbappé avrebbe ricoperto d'oro il club tedesco con 120 milioni di euro lasciandovi il giocatore per un'altra stagione (soluzione ovviamente gradita al Borussia, vista l'attuale clausola rescissoria da 75 milioni dieuro ), Haaland si sarebbe fatto sedurre dalle sirene del Manchester City.

Il club inglese avrebbe informato la squadra tedesca di esser pronto a pagare la clausola rescissoria. Inoltre, il City è disposto a pagare anche 70 milioni in commissioni e 30 milioni all'anno al giocatore per le prossime cinque stagioni.

La Fiorentina ha venduto Vlahovic alla Juventus per una cifra leggermente superiore, considerando i bonus, ed ha fatto un affarone se si pensa che il calciatore non ha mai giocato in competizioni per club a livello europeo. Ma viste le cifre con cui il City è disposto a ricoprire d'oro Haaland, Vlahovic e i suoi agenti si staranno mangiando le mani pensando a quanto avrebbero potuto guadagnare in Premier... ovviamente nel caso in cui le attuali indiscrezioni trovassero la conferma nei fatti.