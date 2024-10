Questo è un breve riassunto delle novità più rilevanti sul trasporto pubblico, che toccano direttamente la vita quotidiana di noi utenti

Il trasporto pubblico di Roma e delle aree circostanti sta vivendo una fase di profonde trasformazioni. Cambiamenti significativi nella gestione delle linee bus periferiche, lavori cruciali sulla rete ferroviaria e nuovi assetti per le tratte interregionali promettono di migliorare l'efficienza e la qualità del servizio. Ecco un riassunto delle novità più rilevanti, che toccano direttamente la vita quotidiana di molti pendolari.

Nuova gestione per le linee bus periferiche: cosa cambia?

Dal 30 settembre 2024, la società Autoservizi Troiani ha preso in carico la gestione delle linee 343 e 764 della rete periferica di Roma. Questo cambiamento si inserisce in un processo di riorganizzazione del sistema di trasporti, che punta a migliorare l'affidabilità e la frequenza delle corse. Troiani, che già gestisce 18 linee nel Lotto 1 – Est, sta introducendo nuovi autobus Citaro, noti per il comfort e la modernità. La transizione ha l’obiettivo di rendere il trasporto pubblico più efficiente, ma ci sono ancora segnalazioni di disservizi. Le linee periferiche, suddivise tra vari operatori come SAP e BIS/Tuscia, continueranno a essere monitorate per garantire standard di qualità sempre più alti.

L’elenco delle linee fino ad ora riassegnate

Pigneto FS: Un passo avanti definitivo

Il 23 settembre 2024 sono iniziati i lavori per la stazione Pigneto FS, un progetto cruciale per la mobilità romana. La nuova fermata, che sarà operativa dal 2026, migliorerà l’integrazione tra la rete ferroviaria e la Metro C. L’intervento, che include la trasformazione del vallo ferroviario in una piazza civica, renderà l’area più vivibile e accessibile. Nonostante le difficoltà burocratiche che hanno rallentato il progetto, RFI prevede di completare i lavori entro il 2029. La stazione rappresenterà un importante snodo di scambio, offrendo ai viaggiatori un’alternativa di trasporto pubblico più efficiente e sostenibile.

Il quadro della situazione

Cotral: al via la gestione delle linee interregionali

Dal 1° ottobre 2024, Cotral subentrerà nella gestione di sette linee interregionali che collegano il Lazio con Abruzzo, Toscana e Campania. Dopo una lunga battaglia legale con i precedenti gestori privati, la sentenza del TAR del Lazio ha confermato l’assegnazione delle linee a Cotral. L'azienda promette una maggiore integrazione con il sistema di trasporti regionale e un servizio più trasparente, con un focus su puntualità, efficienza e comfort. I viaggiatori potranno aspettarsi miglioramenti sia nella bigliettazione sia nella comunicazione sui ritardi e le modifiche di orario.

L’elenco delle linee