Inaugurato il nuovo stabilimento a Valentano di Cotral, con un’area di 6.000 metri quadrati e una dotazione dei sistemi all’avanguardia di sostenibilità. La struttura si pone l’obiettivo di ottimizzare il servizio del trasporto pubblico e della logistica.

Cotral: il nuovo impianto di Valentano all’insegna della sostenibilità e dell’innovazione



Cotral ha inaugurato il nuovo impianto di Valentano, in provincia di Viterbo, dimostrando l’impegno rivolto verso l’innovazione, la sostenibilità, il miglioramento del servizio e delle condizioni di lavoro degli autisti. Sviluppata su una superficie di 6.000 metri quadrati, la nuova struttura rispetta tutti i criteri di sostenibilità e avanguardia, essendo in grado di ospitare fino a 22 autobus. Realizzato nell’ambito del Piano Industriale 2023 - 2027, il nuovo impianto efficienta tutte le necessità del territorio della Tuscia, ottimizzando il servizio di trasporto pubblico e aumentando la sostenibilità ambientale. “L’apertura dell’impianto di Valentano — ha dichiarato il Presidente di Cotral Manolo Cipolla — rappresenta non solo un investimento infrastrutturale, ma un impegno concreto verso i territori e le comunità locali, con benefici tangibili in termini di qualità del servizio, condizioni di lavoro e sostenibilità ambientale”.

Cotral: il nuovo impianto e i futuri progetti



Un fabbricato per ospitare uffici, una pensilina per la manutenzione e il check up degli autobus e un impianto di lavaggio automatizzato: la nuova struttura di Valentano persegue ogni standard ambientale. È dotato, inoltre, di un impianto fotovoltaico da 41 kW, colonnine di ricarica per veicoli elettrici per promuovere le emissioni zero, un sistema di raccolta delle acque piovane e uno di riciclo integrale delle acque di lavaggio, per irrigare le aree verdi e per il reintegro degli impianti di lavaggio. Quello di Cotral è un vero e proprio piano di rinnovamento su tutti i fronti: investimenti in mezzi ecosostenibili e infrastrutture su tutto il territorio, per garantire un miglioramento costante del servizio del trasporto pubblico, sia per i passeggeri che per i collaboratori e le collaboratrici dell’azienda.