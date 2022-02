"Fin dall'inizio, il progetto Diem si è concentrato sullo sfruttamento dei vantaggi della tecnologia blockchain per progettare un sistema di pagamento migliore e più inclusivo. I membri della Diem Association e il nostro fantastico team hanno perseguito questa visione con determinazione e perseveranza, motivati ​​dal desiderio di offrire vantaggi sostanziali a consumatori e imprese, insieme a una soluzione di pagamento per coloro che attualmente sono svantaggiati o esclusi del tutto dal sistema finanziario tradizionale.Siamo orgogliosi del lavoro svolto dall'Associazione, dai nostri partner e dal nostro team. Ciò ha incluso la creazione e l'avvio di una fase di test di un sistema di pagamento basato su blockchain con controlli leader nel settore per proteggere i consumatori e combattere la criminalità finanziaria, che è destinato a essere sicuro per le persone che effettueranno quotidianamente dei pagamenti.Una delle nostre massime priorità nella progettazione del network Diem è stata la creazione di controlli per proteggerlo dall'uso improprio da parte di attori illeciti. Abbiamo affrontato questa preoccupazione in modi originale, implementando numerosi controlli che sono stati riconosciuti come innovativi dalle autorità di regolamentazione. Tra questi controlli c'era il divieto di transazioni anonime, utilizzate spesso come metodo di riciclaggio di denaro.Mentre intraprendevamo questo sforzo, cercavamo attivamente feedback da governi e autorità di regolamentazione di tutto il mondo e il progetto si è evoluto in modo sostanziale e di conseguenza è migliorato. Negli Stati Uniti, un'autorità di regolamentazione ci ha informato che Diem era il progetto di stablecoin meglio architettato che il governo degli Stati Uniti avesse visto.Siamo lieti che il successivo Report sulle Stablecoin pubblicato dal President's Working Group su Financial Markets abbia convalidato molte delle caratteristiche principali del design di Diem. Tali caratteristiche affrontano non solo i rischi relativi all'emissione di una stablecoin, ma anche i rischi associati al trasferimento di stablecoin tra le parti.Nonostante abbiamo avuto un feedback sostanzialmente positivo sulla progettazione del network, dal nostro dialogo con le autorità di regolamentazione federali è comunque emerso chiaramente che il progetto non poteva andare avanti. Di conseguenza, la cosa migliore da fare è stato vendere gli asset del Gruppo Diem, come abbiamo fatto con Silvergate.Rimaniamo fiduciosi nel potenziale di una stablecoin che opera su una blockchain progettata come quella di Diem per offrire i vantaggi che sono stati alla base della Diem Association sin dall'inizio. Con la vendita di oggi, Silvergate sarà nella posizione ideale per portare avanti questa visione. Nelle prossime settimane, la Diem Association e le sue sussidiarie prevedono di iniziare il processo di liquidazione, ma non vediamo l'ora di vedere le scelte di design - e gli ideali - di Diem prosperare".

Questo è quanto dichiarato dall'amministratore delegato di Diem, Stuart Levey, in relazione alla vendita delle attività del gruppo a Silvergate per 182 milioni di dollari.

Diem Association, indipendente da Meta anche se finanziata in toto dalla società di Zuckerberg, era la società che portava avanti il progetto di una criptovaluta targata Facebook. Annunciato come Libra nel 2019, il progetto ha incontrato l'opposizione di numerosi politici, non solo in Usa, ma a livello internazionale.

Le dimensioni di Facebook facevano sì che che Diem sarebbe stata comunque una sfida allo status quo finanziario attuale ed è per questo che ha trovato una forte opposizione da parte dei governi e delle istituzioni finanziare in tutto il mondo e per questo è stato definitivamente abbandonato da Facebook... anche se comunque potremo vederlo presto all'opera.