Sabato 9 settembre '23 nella Indoor Room del Bolgia di Bergamo prende vita il Primo Raduno Nazionale Dylan. Dylan è da decenni dei simboli dell'elettronica da ballo in Italia e non solo. E questo appuntamento firmato Dylan prende vita nella location perfetta, il Bolgia, top club internazionale dal sound system unico, una location sempre più tecnologica anche dal punto di vista dell'impatto tecnologico, con immensi schermi video che creano meraviglia...

Il Primo Raduno Nazionale Dylan @ Bolgia è dedicato alle sonorità techno ed hardcore che fanno muovere a tempo il mondo. In console nella Indoor Room del top club bergamasco il 9 settembre '23 si alternano Cecco Dj, Killer Faber, Super Marco May e Juri Carera. Ognuno di questi artisti sa stupire grazie a un sound personale ed una lunga carriera. Sa far scatenare il dancefloor a modo suo... ma resta comunque parte di un universo musicale, quello del Dylan, che si riunisce nella Indoor Room del Bolgia. Alla voce c'è invece l'energia unica di Mr Fudo. L'intro dell'evento è poi a cura di Pero G e Paolo Nyx.

Il Bolgia apre alle ore 23.30 e si balla fino alle 6 del mattino. L'appuntamento di sabato 9 settembre 2023 al Bolgia è soltanto l'ennesimo appuntamento all'insegna dell'eccellenza nel top club sull'A4. Tra gli altri, sul palco del Bolgia, si sono esibiti di recente top dj come Tita Lau, Luca Agnelli, Chris Liebing, Len Fake e molti altri artisti attivi in tutto il mondo, tra cui Sam Paganini, Indira Paganotto, I HATE MODELS, 999999999, KLANGKUENSTLER, Alignment, RBX, Marika Rossa e il duo ANKKH.



09/09/23 Dylan | Primo Raduno Nazionale @ Bolgia - Bergamo

https://www.facebook.com/events/1476963382861832

Bolgia - Bergamo

via Vaccarezza 9, Osio Sopra (Bergamo) A4: Dalmine

info: 338 3624803, dalle 23.30 alle 6 del mattino