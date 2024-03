Arriva, per la prima volta, nelle sale italiane, il 25, 26, 27 marzo, come evento speciale, “Led Zeppelin: The Song Remains The Same” il rivoluzionario e ipnotico film-concerto, che raccoglie le riprese delle elettrizzanti esibizioni dei Led Zeppelin, al Madison Square Garden, di New York, nel 1973.

L’elenco, delle sale, è disponibile su https://www.nexodigital.it/. Sono aperte le prevendite.

Diretto da Peter Clifton e da Joe Massot, “Led Zeppelin: The Song Remains The Same” è distribuito, nelle sale italiane, in esclusiva, da Nexo Digital, in collaborazione con Warner Music Italy e coi media partner Radio Capital e MYmovies.it.

Al nuovo trailer, di “Led Zeppelin: The Song Remains The Same”, hanno prestato le proprie voci Luca De Gennaro e Mixo, due iconici nomi della radiofonia italiana che, tutti i giorni, su Radio Capital, conducono "Capital Records".