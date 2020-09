Il brano, arrangiato dal direttore d’orchestra Enrico Melozzi, racconta la storia del bisnonno dell’artista che fu protagonista del tragico evento e di tutti gli altri minatori italiani coinvolti.

A ridosso dell’anniversario del disastro di Marcinelle, avvenuto la mattina dell'8 agosto1956 nella miniera di carbone Bois du Cazier di Marcinelle in Belgio, il cantautore Nanco presenta un brano che rende omaggio all’accaduto e ai tanti lavoratori immigrati italiani che ne furono protagonisti, proprio come il suo bisnonno:

«Penso sempre al mio bisnonno, al suo fiatone nel salire le scale, ai suoi occhi neri come il carbone che era andato a scavare in Belgio, tanti anni fa, quando gli immigrati eravamo noi. Questa canzone vuole ricordare la storia sua e degli altri minatori, compresi quelli che morirono nel disastro di "Marcinelle" l’8 agosto 1956». Nanco

Nota particolare: la realizzazione del singolo annovera artisti di origine abruzzese. Oltre il teramano Nanco infatti, il brano vede coinvolto nell’arrangiamento il fondatore e direttore dell’“Orchestra Notturna Clandestina” Enrico Melozzi, anche lui di Teramo. La cover grafica è invece un’opera di Massimo Carulli, originario di Scerni (CH).

Radio date: 31 luglio 2020

Autoproduzione



BIO

Nino Di Crescenzo, in arte Nanco, nasce a Teramo il 15 marzo 1975. L’esordio è nel giugno 1994 quando partecipa come interprete alla manifestazione canora Castrocaro tenutesi a Sarnano (MC).

Nell’ottobre 2013 Nanco si affaccia all'universo cantautorale italiano, adottando lo pseudonimo di NANCO, ironicamente mutuato dal nome di Ninco Nanco, brigante e luogotenente di Carmine Crocco durante l’opposizione all’annessione da parte dei Savoia del Regno delle due Sicilie.

Nel corso dell'estate 2014, il cantautore partecipa all'edizione 2014 del Cantagiro con il brano "Amsterdam", durante la quale, superate varie selezioni regionali, raggiunge la finalissima di Fiuggi. Il 15 marzo 2015 Nanco vince il Premio speciale della giuria, per l'originalità del testo e dell'inedito (con Amsterdam) al ventesimo Festival dell'Adriatico Premio "Alex Baroni". Il 30 luglio 2015 Nanco è finalista al "Percoto canta 2015" con "Per ogni lacrima". Nel marzo 2016 il cantautore autoproduce l'album "Acerrimo" che vede la partecipazione di Goran Kuzminac alla chitarra acustica. Il disco arriva tra i finalisti del Premio Tenco nella categoria "miglior opera prima" di quello stesso anno. L’omonimo singolo viene inserito nel film "Timballo" che vede la partecipazione fra gli altri di Maria Grazia Cucinotta e Ivan Franeked. Il successivo brano "Carolina e la pioggia" è semifinalista al premio "Pierangelo Bertoli" 2016. Nel giugno 2017 il singolo "Ti Invito In Abruzzo" è finalista al "Premio Fabrizio De Andrè 2017”. tenutosi l’anno successivo a Roma presso l'Auditorium parco della Musica. Dall'agosto 2017 Nanco condivide il palco con Sara Ricci: entrambi saranno impegnati nella commedia "Per Bacco" portata in tutta Italia attaverso un tour itinerante. il 12 gennaio 2018 Nanco apre lo spettacolo di Vincenzo "Cinaski" Costantino, "Bukowski vs. Waits". Successivamente l’artista apre il concerto di Francesco De Gregori a Civitella del Tronto (TE), quello di Giorgio Canali a Pescara e condivide il palco con Filippo Graziani.

Il 19 novembre 2019 esce "Dentro", brano electropop in collaborazione con Giorgio Ciccarelli (ex/sioux ed ex Afterhours). Dopo un lungo periodo di silenzio, il 31 luglio 2020 arriva in radio il nuovo singolo "Marcinelle", realizzato in collaborazione del maestro Enrico Melozzi, già fondatore dell’Orchestra Notturna Clandestina e direttore d'orchestra a Sanremo per Achille Lauro e i Pinguini Tattici Nucleari.

