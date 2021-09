Si terrà a Caltavuturo l’incontro-confronto con l’On. Vittoria Casa sul dimensionamento scolastico organizzato dall’Unione delle Madonie. A darne notizia è l’assessore alla Pubblica Istruzione dell’Unione Daniela Fiandaca (nella foto).

L’appuntamento è fissato per lunedì 27 settembre alle ore 10,00 presso il Chiostro “San Francesco” sito in Piazza San Francesco.

L’On. Vittoria Casa, Presidente della Commissione cultura, scienza e istruzione della Camera dei deputati, è l’autrice, tra l’altro, dell’emendamento che ha consentito di abbassare, per il solo anno scolastico 2020- 2021, il parametro di dimensionamento scolastico da 600 a 500 e per i comuni montani da 400 a 300 alunni.

Il tavolo istituzionale nasce a seguito delle iniziative messe in atto dall’Unione Madonie sia in ambito provinciale, regionale e nazionale e in seno al Comitato della Federazione Aree Interne.

All’incontro-confronto con l’On. Vittoria Casa saranno presenti i sindaci dell’Unione, i componenti della Rete Scolastica Madonie ed anche l’On. Luigi Sunseri Deputato dell’Assemblea regionale siciliana. È prevista la diretta Facebook dalla pagina dell’Unione Madonie.

“Chiederemo a gran voce – afferma Daniela Fiandaca - di mantenere l’abbassamento dei parametri di dimensionamento scolastico previsti dall’On. Casa e di attivare un tavolo di confronto istituzionale Stato-Regione al fine di monitorare costantemente la problematica.”