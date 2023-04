Mercoledì, il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelenskyy ha avuto una telefonata con il presidente della Repubblica popolare cinese Xi Jinping. I due leader hanno discusso delle relazioni bilaterali tra i rispettivi paesi e delle sfide globali che richiedono una cooperazione na livello internazionale.

Il presidente Zelenskyy ha espresso il suo apprezzamento per il sostegno della Cina all'integrità territoriale e alla sovranità dell'Ucraina. Il presidente Xi ha ribadito il suo impegno a promuovere lo sviluppo pacifico e sostenibile della regione.

I presidenti hanno anche convenuto di rafforzare i legami economici, commerciali e culturali tra l'Ucraina e la Cina, oltre ad approfondire la collaborazione nei settori dell'energia, dell'infrastruttura, dell'agricoltura e dell'innovazione, scambiandosi, infine, le loro opinioni sulle questioni regionali e internazionali di interesse comune, come la pandemia di COVID-19, il cambiamento climatico e la sicurezza globale.

In particolare, in relazione al conflitto in corso, Zelenskyy ha informato il leader cinese sulla situazione al fronte, confermando l'intenzione di Kiev di voler riprendere il controllo totale del suo territorio, compreso quello entro i confini internazionalmente riconosciuti del 1991, includendo pertanto la Crimea.

Il Presidente ucraino ha delineato i contenuti della Formula di pace disegnata da Kiev, informando Xi del lavoro diplomatico in corso sull'organizzazione del Vertice per la pace globale, con l'auspicio che anche la Cina possa farne parte.

Zelensky ha poi parlato dell'importanza che tutti gli Stati si astengano dal sostenere la Russia nella guerra: dalla cooperazione tecnico-militare fino alla fornitura di armi.

Infine, il presidente ucraino ha ricordato che i porti del suo Paese sono attualmente ostaggio dei russi che di fatto, stanno bloccando le esportazioni. In tale contesto, le parti hanno espresso un sostegno congiunto per la necessità di un'adeguata attuazione e prosecuzione dell'iniziativa per continuare l'esportazione dei cereali tramite il Mar Nero.

Sia Zelenky che Xi Jinping hanno concordato di mantenere vivo il dialogo e di risentirsi in futuro regolarmente.