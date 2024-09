Un grido di rabbia rivolto alle persone che giudicano

La band Talkin’ Chaos pubblica il suo nuovo singolo “Do I Care?”, disponibile dal 20 settembre 2024 sugli stores digitali e nelle radio in promozione nazionale. Si tratta di un testo interamente in inglese, un grido di rabbia e disgusto verso quelle persone che fanno sentire inferiori di proposito, come se fossero sopra ad un piedistallo. La rabbia della band, poi, si trasforma in indifferenza, che fa rispondere con un semplice “I don’t care”.

https://open.spotify.com/intl-it/artist/2e0aDR6SmZOfp3fhpynq2Qsi=ADlg_WKORkOmPne2c1pbMQ

Storia della band

Talkin’ Chaos è una band alternative-rock di 4 membri della provincia di Vicenza fondata nel 2018. La musica proposta è un connubio tra sonorità punk-rock, grunge e indie, con testi in inglese principalmente autobiografici e dalle note malinconiche. Talkin’ Chaos sono Tommaso Moretto (voce/chitarra), Giacomo Moserle (chitarra), Lorenzo Stella (basso), Jacopo Bidese (batteria). Tra le influenze principali ci sono band storiche come The Cure, Blink-182 e The Smashing Pumpkins, ma anche band della scena italiana come LA SAD e Naska. Nel 2022 pubblicano il loro primo EP “OK, Whatever” mentre, a maggio 2024, iniziano a rilasciare i singoli che faranno parte del loro primo album, in uscita nel 2025, ottenendo un discreto successo sulle piattaforme di streaming musicale. I primi due singoli “Sit in silence” e “Let me sleep” hanno superato 1k ascolti solo nella prima settimana dall’uscita su Spotify, entrando anche in svariate playlist, tra le quali Release Radar. Oltre ai vari live in provincia, durante l’estate del 2024 la band ha suonato al Hard Rock Cafe di Milano e un’altra data è prevista per Settembre.

Instagram: https://www.instagram.com/talkinchaosband

YouTube: https://www.youtube.com/@talkinchaos

Facebook: https://www.facebook.com/talkinchaosband