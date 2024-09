FINE ESTATE IN MUSICA E NEGOZI APERTI FINO A TARDA NOTTE Sabato 14 Settembre il Centro Storico di Tarquinia si animerà con “Le Piazzette” , evento festoso e coinvolgente per salutare l’estate in grande stile. La città si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto, con gruppi musicali live che si esibiranno in ogni angolo e piazza. Sarà una serata all’insegna della musica, del buon cibo, drink speciali, negozi aperti e undici band pronte a far scatenare tutti fino a tarda notte. Un’iniziativa nata grazie ai ristoratori locali e coordinata da “SeAmiTarquinia” , con il supporto di diverse Associazioni e il Patrocinio del Comune di Tarquinia -