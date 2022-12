Giove è il quinto pianeta del nostro sistema solare e il primo in ordine di grandezza. Secondo la nuova astrologia, ha domicilio in Sagittario, esilio in Gemelli, esaltazione in Toro e caduta in Scorpione. Giove governa la costellazione del Sagittario.

Giove è considerato il "gigante buono" o benefico dello zodiaco. Il suo diametro è 11 volte quello della Terra. Intorno a Giove ruotano 79 piccole lune. Le quattro lune più grandi (Io, Europa, Ganimede e Callisto), sono considerate lune galileiane, dal nome dall'astronomo Galileo Galilei, che per primo le osservò nel lontano 1610. Gli antichi veneravano questo pianeta affinché portasse fortuna e prosperità.

Per gli astrologi, Giove è il pianeta della felicità e dell'ottimismo, promotore di sviluppo ed espansione, rappresenta la conoscenza superiore, la giustizia e la crescita personale e spirituale. La sua presenza nella nostra mappa astrale ci dà la possibilità di allargare i nostri orizzonti, focalizzando la massima attenzione all'educazione e aiutando i giovani a crescere e maturare.

A seconda del segno zodiacale in cui si trova Giove al momento della nascita, i risultati di questa maturazione sono diversi da persona a persona. Se Giove è ben posizionato (per esempio, in un segno amico o in esaltazione, oppure nel suo domicilio) allora regalerà sicuramente degli influssi positivi, altrimenti, se si muove in segno ostile (in quadratura o in opposizione), cercherà lo stesso di dare risultati favorevoli, ma per ottenere il medesimo effetto richiederà più impegno e dedizione da parte del protagonista dell'oroscopo. In ogni caso, gli influssi di Giove possono essere meno favorevoli, ma non saranno mai del tutto sfavorevoli.

Giove governa anche il merito, il riconoscimento, lo studio, la fortuna e tanto altro. Queste possibilità possono svolgere un ruolo importante nella vita di ognuno di noi. Insomma, Giove si trova bene in quasi tutte le case astrologiche, anche se quelle che governa avranno maggiore importanza. Al suo apice può fornire il massimo della conoscenza e saggezza. Vuoi sapere di più?