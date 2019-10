Dopo più di 12 giorni in mare, i 104 naufraghi a bordo della Ocean Viking sono potuti sbarcare in un porto sicuro, quello di Pozzallo, mentre ancora non si può dire lo stesso per le 91 persone ospitate a bordo della Alan Kurdi.

Una buona notizia, però, proviene dal fronte SAR con la Open Arms che è riuscita ad individuare la barca in difficoltà avvistata dall'aereo Moonbird da quasi 24 ore prima che iniziasse l'operazione di ricerca. Una ricerca che è durata 24 ore e che ha dato i frutti sperati... appena in tempo.

Così, l'equipaggio della ong spagnola è riuscito a salvare da morte certa 15 persone - 6 uomini, 2 donne, 2 bimbi e 5 minori - che si trovavano su un gommone sgonfio che stava per iniziare a riempirsi d'acqua.





A 24 ore dalla segnalazione e dalle ricerche in mare, @openarms_it ha recuperato 15 persone, ora al sicuro sulla nave. Bader, nostro mediatore culturale a bordo, ci invia il video del gommone sgonfio sul quale stavano viaggiando. Senza soccorso sarebbero sicuramente naufragati. pic.twitter.com/boWZnRg4aH — EMERGENCY (@emergency_ong) October 29, 2019



Di quelle persone, se non fossero state avvistate da un aereo di una ong e se una nave di una ong non si fosse "precipitata" a cercare di prestare soccorso, nessuno ne avrebbe saputo nulla. E per qualcuno, tipo Salvini e Meloni, quelle persone non sarebbero mai neppure esistite!

Per fortuna, però, grazie ad Open Arms oggi Wasim ha potuto festeggiare il suo compleanno... ha compiuto 1 anno!