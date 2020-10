Nel pomeriggio di sabato, alla vigilia della ricorrenza del Patrono d'Italia, Papa Francesco si è recato per la quarta volta ad Assisi per firmare la nuova Enciclica "Fratelli tutti" sulla fraternità e l'amicizia sociale.

Un momento - lo definisce l'informazione vaticana - vissuto con grande partecipazione da tutta la famiglia francescana e dai presenti, intervenuti in questa giornata nella cittadina del santo poverello.

La cerimonia è avvenuta nel pomeriggio, dopo che il Papa ha celebrato la Santa Messa presso la Tomba di San Francesco.

Una scelta simbolica, quella di Bergoglio, sulla base dei principi del francescanesimo, che ne caratterizzano l'ordine: fraternità, umiltà e povertà.

I francescani devono prendersi cura dei propri fratelli, di tutti in generale, con amore e dedizione. La stessa cura si estende incondizionatamente rivolta non solo alle creature umane, ma a tutto il creato in quanto opera di Dio e pertanto sacro, vivendo in questo modo una fraternità universale; i francescani devono porsi al di sotto di tutto e di tutti, al servizio dell'ultimo per essere davvero al servizio di Dio, liberarsi dai desideri terreni che allontanano l'uomo dal bene e dalla giustizia; infine, devono rinunciare a possedere qualsiasi bene condividendo tutto ciò che è disponibile, con tutti, partendo dai più bisognosi.

Bene. Adesso, in base a quanto sopra riassunto, qualcuno riesce a spiegare come diavolo poter far convivere la politica del prima questo e quello, a partire dagli italiani, con ciò che San Francesco diceva e, pertanto, rappresenta?

Nonostante ciò, la "signora" Meloni ecco che cosa ha avuto il "coraggio" di pubblicare, oggi, sul proprio profilo social, corredato dall'immagine (quella in alto) del santo di Assisi provvista di tricolore:

«Il 4 ottobre celebriamo San Francesco d'Assisi, Patrono d'Italia. Auguri a tutti i Francesco e a tutti gli italiani che amano e difendono questa terra ricca di storia, cultura, fede».

La Meloni, poverina, è stata travolta dal sovranismo ed ha finito per non capirci più nulla... ammesso che prima avesse le idee chiare. Ma questo è un suo problema e pertanto non le può essere rinfacciato. Quello che invece disturba è che la Meloni pretenda di voler smerciare la sua confusione culturale e storica come se fosse reale.

Purtroppo per lei, però, San Francesco non era un sovranista... se ne faccia una ragione.