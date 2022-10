In occasione del Gran Premio di Città del Messico, la FIA ha finalmente deciso di comunicare la sanzione alla Red Bull a seguito della violazione al tetto di spesa nella stagione 2021.

La Red Bull è stata multata di 7 milioni di dollari e per la prossima stagione avrà un budget ridotto del 10% per test relativi all'aerodinamica. In pratica, si tratta del taglio del 10% del tempo che la scuderia austriaca potrà spendere nell'utilizzo della galleria del vento o della fluidodinamica computazionale per progettare la propria auto.

Secondo quanto dichiarato dal team manager Christian Horner, che ha fatto sapere che la sua scuderia si è accordata con la FIA a cui ha già comunicato di aver accettato le sue decisioni, la penalizzazione relativa alla galleria del vento entrerà in vigore fin da subito e avrà una durata di 12 mesi, oltre che un impatto significativo sullo sviluppo della vettura 2023, con un costo sul giro fino a mezzo secondo.

Anche l'Aston Martin è stata multata per aver violato il budget cap, ma solo di 450.000 dollari per violazioni procedurali dei regolamenti finanziari.