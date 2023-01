Primo Ministro, caro Andrej,

Signora Presidente, cara Nataša,Prima di tutto, buon anno a voi. ... Oggi la Croazia entra a far parte dell'area Schengen e dell'Eurozona. Due traguardi immensi per il più giovane Stato membro dell'Unione Europea, raggiunti entrambi nello stesso giorno. Quindi, davvero, questo è un giorno per i libri di storia.Ma soprattutto, questo è un giorno di gioia e orgoglio per il popolo croato. È la testimonianza del vostro fantastico viaggio, del vostro duro lavoro e della vostra determinazione. È un giorno di festa non solo per i croati, ma per tutti i cittadini europei. D'ora in poi le frontiere interne potranno essere attraversate liberamente, senza controlli. E tutti gli altri valichi via terra con Slovenia e Ungheria, via mare con l'Italia e, da marzo, via aerea con tutti gli altri Stati Schengen. Niente più controlli, niente più controllo passaporti, niente più code, solo gente che attraversa senza intoppi. I turisti che visitano la Croazia non avranno più bisogno di un visto separato. Possono visitare con lo stesso visto Schengen che usano per viaggiare in tutti gli altri paesi Schengen. La prossima generazione di croati crescerà dentro Schengen. Le persone potranno viaggiare liberamente, le attività non saranno ostacolate da controlli. I viaggi porteranno risultati tangibili per le persone che vivono lungo il confine, che lavorano oltre confine o che hanno una famiglia su entrambi i lati del confine. Le comunità si avvicineranno. E la sua presenza qui oggi, signora Presidente, mostra chiaramente quanto sia importante questo giorno, non solo per la Croazia, ma anche per tutti i suoi vicini.Dovremo lavorare a stretto contatto per proteggere Schengen e preservarne i vantaggi. Perché in effetti Schengen non può essere dato per scontato. Il suo funzionamento è stato messo in discussione nel tempo e continua a esserlo. Schengen riguarda l'impegno e la fiducia reciproca...Essere in grado di attraversare le frontiere interne senza controlli è un risultato importante; essere in grado di pagare oltre confine utilizzando la stessa valuta dell'UE è un altro. E so per esperienza personale che i croati ricorderanno sempre la prima volta che hanno pagato con degli euro. La prima volta hanno tenuto in mano la moneta in euro coniata con il vostro emblema nazionale, la kuna, come simbolo dell'unione riuscita tra la vostra identità nazionale e il vostro destino europeo. Oggi vi unite a una comunità di 347 milioni di europei che usano l'euro nella vita di tutti i giorni. L'euro ci rende più forti a casa. Facilita gli investimenti e il commercio transfrontaliero, rendendo così la nostra economia più vivace. Aiuta a creare posti di lavoro, porta stabilità macroeconomica e credibilità. E come seconda valuta più importante a livello globale, l'euro ci rende anche più forti sulla scena mondiale. In effetti, l'euro è una delle nostre migliori conquiste collettive. Ed è, ovviamente, molto più di una valuta. È un segno di unità, oltre i confini e oltre le lingue.Caro Andrej,Che straordinario successo per il popolo della Croazia. So quanto hai lavorato duramente per arrivare a questo giorno, congratulazioni ancora, per entrare a far parte delle comunità euro e Schengen, appena dieci anni dopo l'adesione della Croazia all'Unione europea. Questo è un giorno di grande orgoglio, di grande emozione.Grazie mille per avermi invitato a farne parte.

Così il 1 gennaio la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, ha salutato l'ingresso della Croazia, dalla mezzanotte precedente, entrata a far parte dell'Eurozona e dell'area Schengen, in un evento celebrato a mezzogiorno al valico di confine di Bregana, tra Croazia e Slovenia, sull'autostrada che collega Zagabria a Lubiana, con il ministro degli Interni Davor Bozinovic che ha simbolicamente premuto per l'ultima volta il pulsante per alzare la rampa e lasciar poco dopo passare le prime automobili senza controlli.

In un'altra cerimonia nel centro di Zagabria, a poche decine di metri dalla sede della Banca nazionale croata, il governatore Boris Vujcic ha prelevato una banconota di cinquanta euro da un bancomat.

"In questi tempi incerti - ha detto - l'euro offrirà ulteriore stabilità all'economia croata e faciliterà la crescita".

La banca centrale ha fornito nei mesi scorsi 63 milioni di banconote e 286 milioni di monete alle poste e alle banche, contanti che da oggi sono nel sistema del commercio.