“Nei primi nove mesi del 2023 il Gruppo Italgas ha conseguito performance solide e di valore che hanno permesso di continuare a crescere anche in un contesto socio-economico instabile a causa del protrarsi delle tensioni internazionali”,

lo ha affermato Paolo Gallo, AD di Italgas, elogiando la notevole resilienza di cui il Gruppo ha dato prova.



Italgas, l’AD Paolo Gallo illustra i notevoli risultati del terzo semestre

Non si ferma l’espansione di Italgas: nel terzo trimestre dell’anno 2023, l’AD Paolo Gallo ha tratto un bilancio dell’andamento del Gruppo, evidenziando come tutti gli indicatori mostrino risultati estremamente positivi.

Nello specifico, Italgas ha raggiunto una crescita di ricavi del 26%, toccando gli 1,37 miliardi di euro, un aumento del 15,9% del margine operativo lordo (che raggiunge i 910,5 milioni di euro) e un incremento dell’utile netto del 10,8%, ammontando a 316,7 milioni di euro.

Gli ottimi risultati sono stati trainati da una serie di operazioni condotte con successo. L’acquisizione di Veolia, società specializzata nella gestione delle reti idriche, ha permesso a Italgas di posizionarsi tra i più importanti gestori d’acqua del Paese.

Nel frattempo, è anche stata ultimata la semplificazione di Depa Infrastructure, operatore nel settore energetico greco che gestisce ben 7.700 chilometri di condotte per il gas, rifornendo mezzo milione di clienti, attraverso la fusione di tre differenti DSO. “La nostra visione ha confermato la centralità delle reti di distribuzione del gas – smart, digitali e flessibili”, ha commentato Paolo Gallo.



Gli investimenti di Italgas per la digitalizzazione e la sostenibilità sotto la guida di Paolo Gallo

Nonostante i notevoli traguardi raggiunti nei primi 9 mesi del 2023, Paolo Gallo sta mettendo le basi per una crescita ancora superiore attraverso un poderoso piano di investimenti.

Nello specifico, Italgas ha investito 589 milioni di euro nell’estensione delle reti, nella trasformazione digitale e nel repurposing delle infrastrutture, con la posa di 679 chilometri di nuove condotte gas. L’AD ha affermato:

“Con quasi 600 milioni di euro investiti nei primi nove mesi, il Gruppo ha intensificato le attività di estensione e trasformazione digitale delle reti del gas, sia in Italia che in Grecia, continuando a favorirne l’evoluzione anche come elemento strategico di stimolo alla produzione di gas rinnovabili come biometano, metano sintetico e idrogeno”.

Una percentuale notevole degli investimenti è stata indirizzata alle migliorie delle condotte, che hanno portato a una riduzione del 10,8% delle fughe di gas.