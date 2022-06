Era il 1996, quando il duo musicale E.C.O. Stella Petrossi e Stefano Terraglia registrarono la canzone "Tutto tace", era il tempo della corsa inseguendo il sogno di San Remo o di Castrocaro o a limite la semplice rassegna locale che avrebbe potuto far scoccare la freccia e condotto così al successo una canzone.

Al tempo i cantautori, i cantanti e le band registravano le loro opere su musicassette e distribuivano i loro demo fisicamente o per posta ordinaria.

I destinatari erano i parenti, gli amici e i distributori di sogni che si nascondevano dietro gli imperi delle case discografiche nei quali facevano il bello ed il cattivo tempo.

Sono passati ben ventisei anni e Stefano Terraglia dopo aver dedicato gran parte degli anni trascorsi alla regia e alla realizzazione di due film: "Le tue parole" e "Un delfino nel cielo", è tornato di nuovo alla musica.

Autore tra l'altro della traccia musicale del suo secondo lavoro cinematografico, non ha perso l'occasione quest'anno di rimettere mano al suo archivio e alle sue opere inedite.

Tra queste vi è la canzone "Tutto tace" cantata da Stella Petrossi, era rimasta nel cassetto, un vero peccato, così dopo un veloce passaggio in studio per il mastering di correzione da oggi è on line su tutte le piattaforme musicali distribuita da Distrokid.

A volte i sogni possono prendere il volo anche se sono... sogni in un cassetto.