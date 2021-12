Gli eurodeputati del Gruppo dei Conservatori e Riformisti Europei (ECR) hanno votato oggi per estendere anche nella seconda parte della legislatura del Parlamento europeo le co-presidenze di Raffaele Fitto e del polacco Ryszard Legutko.

Nel corso di una riunione del Gruppo ECR tenutasi ieri 13 dicembre a Strasburgo, sono state votate anche altre posizioni di vertice nel gruppo, che ha poi nominato il lettone Roberts Zile come candidato per la posizione di uno dei 14 vicepresidenti del Parlamento europeo e il polacco Karol Karski come candidato per uno dei cinque posti di questore del Parlamento europeo. La scorsa settimana, l’eurodeputato polacco Kosma Złotowski era stato nominato come candidato del gruppo ECR alla presidenza del Parlamento europeo.

Nel corso della riunione del Gruppo ECR tenutasi oggi, sono state votate anche altre posizioni: Assita Kanko (Belgio), Peter Lundgren (Svezia), Robert Roos (Paesi Bassi), Beata Szydlo (Polonia), Hermann Tertsch (Spagna) e Roberts Zile (Lettonia) sono stati eletti vicepresidenti del gruppo. Angel Dzhambazki (Bulgaria) and Kosma Zlotowski (Poland) agiranno come co-tesorieri del gruppo.

Ha poi voluto ringraziare le delegazioni per la fiducia che hanno nuovamente riposto con la conferma al ruolo di copresidente in una riunione del gruppo a Strasburgo, aggiungendo in una nota quale sarà il percorso futuro del partito, che è presieduto da Giorgia Meloni presidente di Fratelli d’Italia, partito che quindi mantiene una sua centralità all’interno del partito dei conservatori europei. La conferma dei due copresidenti conferma la volontà di proseguire il cammino del partito spazzando il campo dalle voci di federazione o commistioni con altri gruppi di centrodestra, come auspicato ancora qualche giorno fa da Matteo Salvini.

"Il gruppo ECR al Parlamento europeo riafferma il suo impegno nei confronti della Dichiarazione di Praga e nella Dichiarazione dell'ECR sulla Riforma dell'Unione europea. Rappresentiamo la voce conservatrice dell'Europa e una delle principali forze politiche nel Parlamento europeo che ha caratterizzato la propria attività politica verso una profonda riforma delle istituzioni europee, maggiore trasparenza, responsabilità e rispetto della sussidiarietà nelle relazioni di Bruxelles con i governi e i cittadini europei. Siamo convinti che sia fondamentale mantenere unito e rafforzare il gruppo ECR e per questo continueremo a interagire con quelle forze che nell'europarlamento condividono i nostri valori e le nostre idee", ha commentato in una nota Fitto.