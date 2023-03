Fabrizia Santarelli, Raffaella Dicaprio e Mila Suarez, le top model attrici e volti noti della tv hanno incantato le giornate di Sanremo 2023 indossando gli abiti unici e raffinati della stilista Conny Medea(@medeasposa).

Fabrizia a breve sarà protagonista in un nuovo format TV che andrà in onda su BOM Channel 68dgt nazionale, dedicato alle stories e al mondo digitale.

Raffaella Dicaprio presto protagonista di un nuovo film, mentre Mila Suarez la vedremo a breve con progetti su reti nazionali.

"Sanremo ci ha affascinato e fatto capire durante il set fotografico cosa significa essere presenti nella città dei fiori in giorni come quelli del festival che in qualsiasi momento hanno il sapore dell’armonia e del fascino".