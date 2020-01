Il nuovo virus noto anche come 2019-nCoV, appartenente al ceppo dei coronavirus come quello della Sars che all'inizio del 2000 uccise quasi 800 persone in tutto il mondo, si è diffuso ancora una volta dalla Cina, dalla città di Wuhan che, sebbene sconosciuta ai più, è una megalopoli con quasi 9 milioni di persone, solo poco più piccola di Londra.

Pertanto, sebbene non sia Pechino o Shanghai, Wuhan ha un aeroporto da cui ogni anno partono decine di milioni di passeggeri verso tratte nazionali e internazionali e, per quanto riguarda l'interesse economico, circa la metà delle 500 più grandi aziende presenti al mondo ha investito lì.

Per questo la nuova epidemia, i cui contorni inizialmente sembrava non dovessero preoccupare neppure le autorità sanitarie locali cinesi, sta iniziano ad assumere un'aspetto sempre più preoccupante con l'allargarsi del numero dei casi e dei decessi.

Questo il suo sviluppo:



31 dicembre: la Cina avvisa l'OMS di una serie di casi simili alla polmonite riscontarti a Wuhan.

1 gennaio: il mercato da cui l'epidemia si sarebbe sviluppata viene chiuso.

9 gennaio : l'OMS afferma che l'infezione è causata da un nuovo tipo di coronavirus.

11 gennaio: confermato il primo decesso.

13 gennaio: il virus viene riscontrato anche all'estero, con un caso sospetto in Thailandia.

16 gennaio: viene confermato un caso in Giappone.

17 gennaio: confermato il secondo decesso a Wuhan.

20 gennaio: il numero di casi riscontarti supera i 200 e l'epidemia si diffonde a Pechino, Shenzhen e Shanghai; muore una terza morte; le autorità cinesi confermano la trasmissione da uomo a uomo.

21 gennaio: anche negli Usa è stato registrato il primo caso: un uomo che aveva visitato Wuhan.

22 gennaio: il bilancio delle vittime sale a 17, mentre i casi accertati sono circa 450.

A questo punto, a Ginevra, il comitato di emergenza dell'Organizzazione mondiale della sanità ha deciso di riunirsi per valutare i rischi e decidere se debba essere dichiarata un'emergenza internazionale. Nel frattempo, molti aeroporti internazionali hanno attuato le prime contromisure per i passeggeri provenienti dalla Cina.

La malattia, che si manifesta inizialmente come una banale influenza, sembra trasmettersi tramite le vie respiratorie, così tosse e starnuti diventano un mezzo efficace per la sua diffusione.

Ma il problema è che non è da escludere la possibilità che il virus possa mutare, così come la sua capacità di diffondersi.