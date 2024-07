Il percorso semi-sperimentale dell’artista che tratta il ciclo dell’amore e dell’odio.

“Hate N Love” è il secondo progetto ufficiale di Daut, l’artista pop e rap torinese che si propone al pubblico con questo nuovo e atteso album. Si tratta di un percorso semi sperimentale di 8 tracce, che affronta come argomento il ciclo dell’amore e dell’odio: nei brani centrali, non si discute solo di uno dei due sentimenti, ma vi è un’ottima mescolanza fra questi aspetti antitetici. La prima traccia è “Hate”, un brano che incarna i pensieri negativi e l’odio nel suo stato puro, che si concretizza in una lotta contro il sistema; la seconda traccia è “Ready Hoe”, che segue la via già tracciata dal brano precedente, ma possiede un tono più arrogante, controcorrente. Con “QG”, si percepiscono le prime note energiche e si tratta di un inno rivolto al gruppo PP, con cui Daut collabora ogni giorno; “Information layers”, uno dei brani più personali, chiude il ciclo dell’odio e analizza ogni aspetto della vita dell’artista. La quinta traccia “Minuti” tratta il tema complesso del sentimento amoroso, che lascia spazio ad una sorta di rabbia giustificata ma impotente; proseguendo con “Stronza”, invece, si prende in considerazione l’aspetto più tossico dell’amore. La positività ritorna con “Vesto la città” un brano che emana “good vibes” e guarda sempre al lato positivo delle cose; infine, “Love” è la traccia che descrive al meglio l’amore vero, la sua ricerca e la totale assenza di rancore. Questo percorso innovativo riconferma l’abilità di Daut nel creare un album vicino alle esigenze dell’essere umano, che scava nel profondo del suo animo e crea una perfetta armonia fra i testi e il sound.

Ascolta l’album

https://open.spotify.com/intl-it/album/32DFacbXPgR0QMzQJQu2ee?si=wdnxI6p0T52K_scbFV0YJw

Storia dell’artista

Andrea Panait, in arte Daut, è un artista torinese della scena pop e rap. È nato e cresciuto in provincia, in un ambiente difficile: la musica è sempre stata una via di fuga ma, adesso, rappresenta anche una strada da percorrere per far capire ciò che resta fra le righe. Scrive testi dall’età di sedici anni e ha sviluppato la capacità di adattarsi a più generi. Il suo primo progetto ufficiale è stato “MAUI EP” che, uscito nel 2023 grazie al supporto del suo team, rappresenta la sua versatilità, passando dal rap tecnico al cantato pop. Daut ha avuto anche l’opportunità di collaborare con artisti di rilievo italiani, come Rico Mendossa in “Outfit nero”. In vista del suo nuovo progetto, sta ampliando le sue doti canore e ha intrapreso un percorso nella produzione musicale.

Instagram: https://www.instagram.com/_d_a_u_t

Tik Tok: https://www.tiktok.com/@_d_a_u_t?_t=8h1rvujaJMG&_r=1