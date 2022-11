Il Marocco batte, meritatamente, il Belgio per 2-0 e si porta al comando del Gruppo F della Coppa del Mondo. Nel primo dei secondi incontri del girone che si è disputato domenica allo stadio Al-Thumama per Qatar 2022, l'undici di Hoalid Regragui ha superato i diavoli rossi che nel ranking FIFA occupano attualmente il secondo posto.

Quanto la squadra marocchina fosse all'altezza di partecipare al mondiale lo aveva già dimostrato contro la Crozia, con cui aveva pareggiato 0-0. Oggi lo ha confermato annullando una delle squadre, almeno sulla carta, più forti del torneo considerando le individualità che può mettere in campo.

Il Marocco era già andato in vantaggio nei minuti di recupero del primo tempo su calcio di punizione con Hakim Ziyech, ma il VAR aveva annullato per fuorigioco. I gol partita sono così arrivati nella ripresa. I

l primo al 73', ad opera del doriano Sabiri, entrato in campo da un paio di minuti, che da calcio di punizione, seppur defilato, ha sorpreso Courtois. Il raddoppio è arrivato invece nel recupero con Zakaria Aboukhlal che ha infilato il portiere del Belgio con un tiro preciso nel sette, servito da un assist al bacio di Ziyech, oggi in assoluto il migliore in campo.

Dopo il pareggio con la Croazia, il Marocco guida la classifica del girone con 4 punti, davanti al Belgio con 3, in attesa di conoscere il risultato tra croati e canadesi.