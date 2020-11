Il suono del silenzio ha nuovamente ripreso a farsi sentire con il coprifuoco, che è stato imposto a partire dal 6 novembre per cercare di interrompere il diffondersi del contagio da Covid che sta imperversando in Italia, così come in tutta Europa.

La situazione non è la stessa che abbiamo registrato in primavera, dicono i rappresentanti delle istituzioni, le cui parole sembrano, almeno finora, aver convinto la popolazione o almeno la maggior parte di essa che, nel peggiore dei casi, dà l'impressione di aver sostituito l'angoscia della malattia e della morte a quella legata all'incertezza economica.

Quindi, per quanto riguarda l'Italia, le decine di migliaia di nuovi casi di contagio e le centinaia di morti ogni 24 ore non sembrano aver prodotto quella cappa di depressione che si percepiva, palpabile, alcuni mesi fa.

Ma quello che viene da chiedersi è se realmente la situazione in Italia e in Europa sia meno peggiore rispetto a quella registrata nei mesi scorsi, da marzo a maggio? Secondo alcuni medici che invocano, da giorni, un nuovo lockdown nazionale non è così.

E, a dire la verità, tutti i numeri sembrano dar loro ragione. E non solo i numeri conosciuti da tutti che giornalmente ci indicano, in Europa, centinaia di migliaia di nuovi casi e migliaia di nuove vittime, ma anche quelli meno conosciuti, come ad esempio quelli che raffrontano le ospedalizzazioni odierne nel nostro continente rispetto a quelle della prima ondata.

Secondo i dati forniti dall'European Centre for Disease Prevention and Control, nella Repubblica Ceca i pazienti in ospedale ogni 100mila abitanti adesso sono 77, il 1.952% in più rispetto ai 4 registrati nel picco di primavera.

Qualche altro esempio per capire la gravità dell'attuale situazione in Europa?

In Belgio, adesso, sono 63 rispetto ai 50 in primavera, con un incremento del 126%, e per tale motivo in quella nazione anche i medici positivi al Covid, se asintomatici, continuano ad operare negli ospedali.

In Ungheria, rispetto alle 7 in primavera, le ospedalizzazioni attuali sono aumentate del 798% (63 ogni 100mila abitanti), in Polonia del 556% (51 contro 9), in Slovenia, del 914% (51 contro 6), in Bulgaria dell'880% (49 contro 6), in Slovacchia del 785% (32 contro 4), in Croazia del 276% (25 contro 9), in Austria del 213% (26 contro 12), in Portogallo del 181% (23 contro 13).

Questo è quanto sta accadendo in Europa, dove la Francia sta registrando 42 ricoveri contro i 48 di primavera (pari all'88%), il Regno Unito 19 su 30 (pari al 65%), mentre i dati della Spagna non sono disponibili.

E l'Italia? Mentre il picco di primavera si è fermato a 55 ricoveri ogni 100mila abitanti, ad oggi siamo già a quota 43, il 78% di alcuni mesi fa, mentre ogni giorno registriamo nuovi record relativi al numero di contagiati e un numero di morti che si avvicina ormai ai massimi di marzo/aprile.

Ed in Francia, dove il lockdown è generalizzato, ieri i nuovi contagiati sono stati oltre 60mila, mentre la media settimanale dei decessi giornalieri è di oltre 450.

Sicuri che con questi dati, che statisticamente non potranno scendere entro le prossime due settimane, sia possibile rinunciare ad un nuovo lockdown, totale, per far diminuire i numeri del contagio? E dove attualmente sono in corso i lockdown nazionali e regionali, le attività - nella quasi totalità - sono rimaste aperte e, in gran parte, anche le scuole inferiori. Sarà sufficiente tutto questo a contenere il contagio?



Se l'Europa piange, l'America non può certo rallegrarsi, a partire dagli Stati Uniti dove la scellerata politica di Trump - se possibile pure peggiorata a causa delle elezioni - ha portato a far registrare, il 6 novembre, oltre 130mila nuovi casi di contagio nelle ultime 24 ore. Un dato che di per sé può sembrare migliore rispetto a quelli di molti Paesi europei, mentre in realtà è molto peggiore, perché il numero giornaliero di tamponi effettuati è, per ogni 100mila abitanti, addirittura inferiore a quello della sola Italia!

Per questo, nelle prossime settimane il numero dei decessi negli Usa, solo ieri sono stati 1.223, aumenterà sensibilmente... e si tratterà solo del numero ufficiale, perché i morti con Covid - tra le assurdità dei negazionisti e quelle del sistema sanitario nazionale la cui assistenza è legata al reddito - negli Stati Uniti sono stati e saranno molti di più di quelli indicati nelle statistiche ufficiali.



E adesso giudicate voi se la situazione attuale, legata alla pandemia, sia meno peggiore rispetto a quella della scorsa primavera.