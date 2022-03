"Sai che la Russia sta bombardando pacifiche città ucraine, uccidendo donne e bambini? Nella sola Mariupol, gli occupanti russi hanno bombardato un ospedale e un reparto di maternità. Più di millecinquecento (!!!) i civili che sono stati uccisi in quindici giorni (!!!). Lo sai?"

Questo l'appello rivolto in queste ore dal ministro della Difesa ucraino, Oleksii Reznikov, agli intellettuali russi, mentre nella notte il presidente Zelensky ricordava ai russi, ai cittadini russi, quali saranno le conseguenze sulla vita di tutti i giorni delle sanzioni in corso quando i prezzi dei prodotti, inevitabilmente, inizieranno a crescere. Lo stesso Zelensky ha poi detto alle madri russe ad impedire che i loro figli, specialmente i coscritti, venissero mandati a combattere in Ucraina, invitandole a chiedere dove fossero ora, in questo momento.

Gli appelli ai russi dall'Ucraina iniziano a moltiplicarsi in funzione dell'intensificarsi dell'offensiva di Mosca. La scorsa notte le sirene che annunciavano bombardamenti o possibili bombardamenti sono suonate in tutto il Paese, da est a ovest e la morsa sulla capitale sta stringendosi, con gli ucraini che fanno sapere che non si arrenderanno facilmente e che Kiev per Mosca diventerà la Stalingrado della Russia. I militari russi, secondo fonti occidentali, sono a 25 Km dalla capitale dove un aeroporto militare, dislocato a sud, è stato colpito da missili che ne hanno distrutto la pista, facendo saltare in aria un deposito di carburante e uno di munizioni.

Chernihiv è stata oggetto di intensi bombardamenti, così come Nikolaev, Dnipro, Kropyvnytskyi, Anche la città portuale di Mykolaiv, che si trova tra Kherson, città ormai occupata dai russi, e Odessa, è stato oggetto di ulteriori bombardamenti. Lì i russi hanno colpito persino un ospedale per la cura di malati oncologici, anche se i primi rapporti suggeriscono che non è stato gravemente danneggiato e che nessuno tra le centinaia di pazienti presenti è rimasto ucciso.

#Dnipro had escaped the Russian bombing so far - but a factory was hit and shattered the sense of it being safer place to be. We went to meet the local people who had heard the terrifying bombs. @sarahrainsford @JonHughes1 @KozhushkoA @DariaSipigina pic.twitter.com/NhX9K8Q9t7 — Tony Brown (@tonyprod77) March 12, 2022

A Mariupol è finita sotto le bombe pure la moschea, dove si erano rifugiate più di 80 persone tra adulti e bambini, compresi cittadini turchi, secondo quanto riportato dal ministero degli Esteri ucraino. Non si hanno al momento informazioni sul numero di persone uccise o ferite.

Sembra impossibile, anche questo sabato, consentire l'evacuazione da Mariupol, così come l'arrivo di aiuti umanitari.







Crediti immagine: twitter.com/sarahrainsford/status/1502294252180713473