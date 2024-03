Lo scorso 8 Febbraio presso la Scuola Secondaria di Primo Grado "Italo Calvino" si è tenuto un evento straordinario dedicato alla sensibilizzazione contro il bullismo e il cyberbullismo.

L'evento è stato inaugurato con grande entusiasmo dalle seconde classi della scuola, che hanno avuto l'opportunità di ascoltare le toccanti parole di Nunzio Bellino e GIuseppe Cossentino autori de "L'Uomo Elastico". Il libro a fumetti, pubblicato dalla casa editrice Antea, affronta il tema del bullismo e del cyberbullismo in modo empatico e coinvolgente, offrendo una storia di vita che evidenzia come le difficoltà possano essere superate con determinazione e resilienza.

Il progetto "Stop Cyberbulling" è stato presentato come una risposta concreta e organizzata al diffuso fenomeno del bullismo nelle scuole. La preside Amalia Fresta ha sottolineato l'importanza della formazione e della collaborazione tra le scuole dell'Istituto Comprensivo Sanremo Centro Levante e altre 17 scuole della provincia, che si sono unite per combattere insieme questo malefico virus.

Durante l'evento, i giovani studenti hanno avuto l'opportunità di partecipare a una serie di attività educative e di intrattenimento, tra cui la proiezione del cortometraggio "Elastic Heart" del regista Giuseppe Cossentino, che ha contribuito a stimolare riflessioni profonde sul tema del bullismo e del cyberbullismo.

Nunzio Bellino ha espresso la sua gratitudine per l'opportunità di incontrare i giovani studenti, definendoli le generazioni future e sottolineando l'importanza di educare i ragazzi a dire no al bullismo e a sensibilizzarli su patologie rare, come quella che lo riguarda personalmente.

Giuseppe Cossentino ha ringraziato la preside, l'insegnante Dafne Muccio e l'editore Angelo Giudici di Antea Edizioni per averli coinvolti in questo significativo progetto, evidenziando l'importanza delle sinergie e della collaborazione per ottenere risultati concreti nella lotta contro il bullismo.

L'evento ha rappresentato un importante passo avanti nella sensibilizzazione e nella prevenzione del bullismo e del cyberbullismo nelle scuole, dimostrando l'efficacia della collaborazione tra istituzioni, autori e studenti nel promuovere un ambiente scolastico sano e rispettoso.