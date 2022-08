Il Movimento 5 Stelle ha pubblicato le liste di candidati nei collegi plurinominali della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica alle prossime elezioni politiche del 25 settembre 2022.

"Ai sensi dell’art. 5 dello Statuto - si chiarisce in una nota - il presidente si riserva la valutazione, sentito il Garante, di compatibilità con i valori e le politiche del MoVimento 5 Stelle, esprimendo parere vincolante e insindacabile, in qualunque fase dell’iter fino alla scadenza del termine per il deposito delle liste elettorali. Il presidente, inoltre, si riserva di individuare i nominativi mancanti per il completamento delle liste, ove necessario".

Il presidente del Movimento, Giuseppe Conte, si candida come capolista alla Camera in Lombardia, Campania, Puglia e Sicilia e in cinque collegi. In Piemonte, l'ex sindaca di Torino, Chiara Appendino, è candidata come capolista, anche lei alla Camera, in tutti i collegi della regione.

All'ex procuratore antimafia Federico Cafiero de Raho è stato assegnato un seggio alla Camera in Emilia-Romagna ed uno in Calabria, mentre Roberto Scarpinato, già procuratore generale a Palermo, sarà capolista per Palazzo Madama nel collegio occidentale della Sicilia.

Alla Camera, i vicepresidenti Riccardo Ricciardi e Michele Gubitosa sono capilista rispettivamente in Toscana e Campania, mentre la sottosegretaria Alessandra Todde è capolista in Sardegna e Lombardia.

In Campania il ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli e la capogruppo al Senato Mariolina Castellone saranno i capilista per Palazzo Madama.