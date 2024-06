Il noto autore italiano di origini napoletane continua il suo tour nazionale di successo ed incontra il pubblico al Bookstore Mondadori di Fuorigrotta firmando le copie del suo romanzo “Passioni senza fine” acclamato già dalla critica.

Napoli, Piazzale Tecchio – Un trionfo di pubblico e applausi ha accolto la presentazione e il successivo firmacopie del romanzo “Passioni senza fine” del noto autore Giuseppe Cossentino presso la libreria Bookstore Mondadori di Gabriella Paparone di Fuorigrotta. L’evento, caratterizzato da una sala gremita di appassionati lettori, ha confermato l’interesse e l’entusiasmo per questa nuova opera letteraria, che ha saputo catturare l’attenzione sin dalle prime pagine.

“Passioni senza fine” nasce come un avvincente radiodramma e si evolve in un romanzo rosa che narra l’amore tormentato tra Ginevra De Santis e il giovane Brando Buonocore. Sullo sfondo della splendida Napoli, le vicende dei protagonisti si intrecciano con quelle delle potenti famiglie De Santis, Buonocore e Marasco, creando una sorta di “Dynasty partenopea”, come ama definirla l’autore stesso.

L’evento è stato impreziosito da un dibattito moderato con maestria dal giornalista Giuseppe Nappa, direttore del quotidiano online “Occhio All’Artista Magazine”. Durante l’incontro, sono stati letti alcuni passi significativi del romanzo dall’attrice e doppiatrice Eleonora Lentini, le cui interpretazioni hanno regalato momenti di profonda emozione al pubblico presente.

In sala erano presenti anche alcuni attori del cast dell’omonimo e pluripremiato radiodramma da cui è tratto il romanzo, tra cui l’attore e personaggio tv Nunzio Bellino, James La Motta e Gennaro Cassini. La loro presenza ha sottolineato l’importanza e la qualità del progetto, consolidando ulteriormente il legame tra la versione audio e quella scritta dell’opera.

Giuseppe Cossentino, autore affermato e pluripremiato, affronta nel suo romanzo temi di grande rilevanza sociale e attualità. Oltre all’eros e all’amore senza età, “Passioni senza fine” esplora la violenza di genere, la fluidità sessuale, la pedofilia e il terrorismo, dimostrando un coraggio narrativo raro e una sensibilità profonda verso le problematiche del nostro tempo.

La presentazione e il firmacopie di “Passioni senza fine” non è stata solo un evento letterario, ma un vero e proprio momento di condivisione e riflessione, capace di coinvolgere e appassionare il pubblico. L’entusiasmo e la partecipazione dimostrati dai presenti sono la testimonianza del grande successo dell’opera di Cossentino, destinata a lasciare un segno nel panorama della narrativa italiana contemporanea.

Con questa presentazione, Giuseppe Cossentino si conferma una voce autorevole e innovativa nel mondo della letteratura, capace di toccare corde profonde e di affrontare con maestria temi complessi e delicati. “Passioni senza fine” promette di essere un successo duraturo, in grado di appassionare lettori di tutte le età.

Originale che durante il dibattito l’autore e il giornalista Giuseppe Nappa hanno fatto ascoltare una puntata del radiodramma ” Passioni senza fine” sul tema di denuncia contro la violenza sulle donne che ha catturato la grande attenzione del pubblico presente.

Tra i media partner dell’evento si ringraziano Occhio All’Artista Magazine, Massmedia Comunicazione ed Elasticmedianews.