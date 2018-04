Nasce "DiscoveryMontalbano", il sito che offre informazioni, una guida e tanto altro sui luoghi della fiction Il Commissario Montalbano

Tutti gli appassionati e curiosi spettatori della fiction del Commissario Montalbano che si sono sempre chiesti quali siano realmente i luoghi di Vigata e Marinella ripresi in TV, da oggi possono soddisfare la loro curiosità andando a visitare il sito www.discoverymontalbano.com, dove si possono trovare informazioni sulla storia, le tradizioni, il folklore e varie foto di questi splendidi luoghi.

Per tutti gli aspiranti visitatori è inoltre disponibile una guida(nella sezione "Montalbano Tour") che attraverso un dettagliato percorso illustra, nei vari paesi, i posti dove sono state girate le scene nei vari episodi.

Anche per i non appassionati della fiction, tuttavia, la visita del sito potrebbe rappresentare un pretesto per conoscere più da vicino questi luoghi ricchi di fascino e di monumenti, dichiarati dall'Unesco Patrimonio dell'Umanità. Per chi volesse esprimere pareri e opinioni lo si può liberamente fare attraverso i social networks Facebook e Instagram.