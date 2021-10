Fam, a Desenzano (BS) in zona Spiaggia D'Oro, è ormai da tempo uno degli luoghi di ritrovo di riferimento sul Garda. E' il locale perfetto per chi ha voglia di passare una serata speciale con gli amici o in coppia, nello scenario mozzafiato che qui il lago sa offrire.

Fam sta per Family e prende vita mettendo insieme un grande ristorante con terrazza per pranzi e cene vista lago, un rilassante Beach club immerso nel verde (da godere in ogni stagione, grazie a sorprese ed eventi) ed un American Bar, il luogo giusto per gustare cocktail ricercati, aperitivi e after dinner pieni di musica d'eccellenza.

Fam è perfetto la sera a cena, ma va vissuto tutto il giorno e pure dopo cena: è infatti aperto dalle 12 a mezzanotte, nel weekend fino alle 2. Perché il divertimento ed il relax hanno bisogno di essere vissuti in libertà. Nel weekend c'è anche il brunch, da non perdere in uno scenario unico (https://famlifestyle.it/listini/brunch-list.pdf).

La cucina di Fam: carni alla brace, cantina d'eccezione e molto altro

La cucina di Fam, grazie ad un menu sempre aggiornato disponibile sul sito - https://famlifestyle.it/listini/menu-restaurant.pdf - offre piatti d'eccellenza che spaziano dalla tradizione a ricette gourmet e mettono insieme pesce fresco, special di stagione (lumache, tartufo, etc) e prima di tutto carni alla brace d'eccellenza provenienti da tutto il mondo. La cantina di Fam - https://famlifestyle.it/listini/wine-list.pdf è all'altezza delle aspettative dei più esigenti: decine e decine d'etichetta tra bollicine italiane e francesi, bianchi, rosati, rossi, orange e dolci. Ci sono bottiglie importanti, vini dal rapporto qualità - prezzo davvero interessante e pure diverse proposte al bicchiere.

Gli eventi di Fam - Desenzano (BS) tra fine ottobre e fine novembre

Tra fine ottobre e fine novembre 2021, Fam propone tanti eventi, perfetti da vivere mentre si cena o anche solo dopocena, godendosi un cocktail (https://famlifestyle.it/listini/drink-list.pdf) o un calice di Franciacorta o Champagne.

Venerdì 29 ottobre 2021, sabato 13 novembre e poi ancora venerdì 19 e venerdì 26 novembre in sala ristorante la musica live dalle 21:30 è quella di un artista ed un intrattenitore d'eccezione, Maurizio Danesi. Cantante di razza e polistrumentista (p clarinettista e saxofonista), ha collaborato con Ornella Vanoni, Fausto Leali, Franco Califano e con l'orchestra dalla Rai. Al suo attivo anche la formazione del «Maurizio Danesi Jazz Quartet» ed esibizioni in tutta Europa e negli Stati Uniti.

Domenica 31 ottobre, chi cerca un Halloween party deluxe, può senz'altro optare per Fam. Dalle 22.30 after dinner con dj set nell'American Bar del locale.

Mercoledì 3 novembre 2021, invece, ecco un appuntamento culinario a prova di gourmet: arriva sua maestà il Tartufo Bianco, per un Menu Speciale disponibile per tutta la durata della disponibilità.

Venerdì 5 novembre ecco di nuovo musica di livello assoluto, questa volta house. in console dalle 22 e 30 all'interno in zona American Bar ecco il sound coinvolgente di Miki Garzilli, professionista del sound internazionale che da sempre porta in giro la sua musica. Si è esibito un po' ovunque in Europa, da Ibiza alla Costa Azzurra e ovviamente in molti dei club italiani di riferimento.

Venerdì 12 novembre 2021, invece, al Fam prende vita una serata dedicata alla degustazione Scotch Glenlivet 12,15,18, Naburra. La degustazione è facoltativa, a disposizione sia degli ospiti del ristorante, sia degli ospiti dell'American Bar.

La filosofia di Fam: Family & Lifestyle

Nello "slang" americano, Fam sta per famiglia, non solo come nucleo vero e proprio, ma indica un gruppo di amici legati tra loro da una stessa passione comune.Il calore dei fratelli Guidetti, che insieme gestiscono il locale, si rispecchia proprio in questo termine che oltre a rimandare all'affiatamento della loro famiglia numerosa. Fam abbraccia gli ospiti facendoli sentire parte di quello che, più che un progetto imprenditoriale, è un vero e proprio stile di vita.

+39 030 9120281Via Zamboni, 5 25015 – Desenzano del Garda (BS)

