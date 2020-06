Ecco quanto deciso quest'oggi dal Comitato Esecutivo UEFA che si è riunito in videoconferenza per prendere decisioni definitive in merito a modifiche ai regolamenti, ai formati, ai calendari e alle sedi di svolgimento delle competizioni UEFA per club e nazionali.

Così il presidente UEFA, Aleksander Čeferin, ha commentato l'esito dell'incontro odierno:

"Sono lieto di poter annunciare che siamo in grado di riprendere quasi tutte le nostre competizioni. Sono fiducioso che non dovremo sopportare a lungo l'assenza dei tifosi e che prima o poi potranno rientrare negli stadi.La UEFA ha preso una decisione coraggiosa quando ha deciso di posticipare EURO 2020. Ma così facendo, abbiamo creato lo spazio che ha permesso alle competizioni nazionali di club in tutto il continente di riprendere, ove possibile, e di portare a conclusione i rispettivi campionati. La comunità del mondo del calcio ha lavorato insieme e mostrato una straordinaria unità durante questa crisi senza precedenti. Vorrei ringraziare la FIFA, le nostre confederazioni affiliate, le federazioni nazionali, i club, i campionati, i giocatori e le autorità competenti per il loro continuo supporto e impegno e sono convinto che usciremo da questa crisi più forti e con legami più stretti di prima.È della massima importanza per noi, non solo completare le nostre competizioni maschili e femminili, ma anche finire le nostre competizioni giovanili quando possibile. Siamo fermamente convinti della loro importanza e del loro significato per la crescita e lo sviluppo del calcio, e sono lieto che abbiamo potuto trovare soluzioni per organizzare gli ultimi turni di tutte quelle competizioni. Infine, vorrei trasmettere un sentito messaggio di apprezzamento e gratitudine alle centinaia di migliaia di eroi non celebrati che hanno lavorato instancabilmente in prima linea durante la pandemia di COVID-19. È la loro dedizione ed i loro coraggio che ha permesso alle nostre società e al calcio di tornare così in fretta. Senza i loro sforzi e i loro sacrifici, nulla di tutto ciò sarebbe stato possibile".

Di seguito le decisioni prese oggi dal Comitato Esecutivo UEFA.



Protocollo medico UEFA e partite a porte chiuse

Approvati i principi chiave del protocollo medico UEFA. Le linee guida dettagliate saranno rese definitive nelle prossime settimane. La UEFA valuterà regolarmente la situazione in tutto il continente e si metterà in contatto con le autorità locali per il ritornno degli spettatori sugli spalti.



UEFA Champions League 2019/20

I quarti di finale, le semifinali e la finale si giocheranno con incontri a eliminazione diretta all'Estádio do Sport Lisboa e Benfica e all'Estádio José Alvalade a Lisbona tra il 12 e il 23 agosto 2020.

Le rimanenti degli ottavi di finale si giocheranno il 7/8 agosto, ma resta da decidere se si disputeranno negli stadi dei rispettivi club o in Portogallo.

In quest'ultimo caso, l'Estádio do Dragão a Porto e l'Estádio Dom Afonso Henriques a Guimarães saranno disponibili allo scopo insieme ai due stadi di Lisbona sopra citati.

I quarti di finale si terranno il 13/12/14/15 agosto, le semifinali il 18-19 agosto e la finale all'Estádio do Sport Lisboa e Benfica il 23 agosto.

Tutte le rimanenti partite della UEFA Champions League 2019/20 inizieranno alle 21:00.

I sorteggi per i quarti di finale e le semifinali della UEFA Champions League 2019/20 si terranno il 10 luglio 2020 presso la sede della UEFA a Nyon e il programma esatto delle partite verrà comunicato a seguito di tale sorteggio.

Tutte le partite dei quarti di finale e delle semifinali passeranno ai tempi supplementari e ai calci di rigore in caso di pareggio al termine del normale tempo di gioco. La stessa modifica normativa si applicherà anche alle partite delle altre competizioni per le quali è stata presa la stessa decisione.

Istanbul, che era stata inizialmente nominata per la fase finale del 2020, ospiterà ora la finale della UEFA Champions League 2021, mentre le sedi per le finali successive hanno tutti deciso di ospitarle un anno dopo rispetto a quanto inizialmente previsto, con San Pietroburgo nel 2022, Monaco nel 2023 e Londra (Wembley) nel 2024.



UEFA Europa League 2019/20

I quarti di finale, le semifinali e la finale si disputeranno con incontri a eliminazione diretta a Colonia, Duisburg, Düsseldorf e Gelsenkirchen tra il 10 e il 21 agosto.

Gli ottavi si disputeranno il 05/06 agosto con inizio alle 18.55 CET e alle 21 CET. A tempo debito verrà presa la decisione se gli ottavi, di cui si è già giocata la gara d'andata si disputeranno nello stadio della squadra di casa o in Germania.

Le partite Inter - Getafe e Siviglia - Roma si disputeranno con una partita secca anche se non è ancora stabilito dove.

I quarti di finale si disputeranno il 10/11 agosto, le semifinali il 16/17 agosto e la finale di Colonia il 21 agosto, tutti in partenza alle 21 CET.

I sorteggi per i quarti di finale e le semifinali della UEFA Europa League 2019/20 si terranno il 10 luglio 2020 presso la sede della UEFA a Nyon e il programma esatto delle partite verrà comunicato a seguito di tale sorteggio.

Danzica, che era stata inizialmente nominata per la fase finale del 2020, ospiterà la finale della UEFA Europa League 2021, mentre le sedi per le finali successive hanno deciso di ospitarle un anno dopo rispetto al previsto, con il Siviglia nel 2022 e Budapest nel 2023.



Supercoppa UEFA 2020

La Supercoppa UEFA 2020, che originariamente doveva essere ospitata dal Porto, sarà ora giocata al Puskás Aréna di Budapest il 24 settembre 2020 alle 21 CET.

Le seguenti edizioni della Supercoppa UEFA si terranno come inizialmente previsto a Belfast (2021), Helsinki (2022) e Kazan (2023).



Competizioni UEFA per club 2020/21

Le liste di accesso per la UEFA Champions League 2020/21, la UEFA Europa League, la UEFA Women's Champions League e la UEFA Youth League non sono state interessate dal nuovo calendario.

Il termine ultimo per l'iscrizione delle squadre nazionali alle competizioni sarà il 3 agosto per la UEFA Champions League e la UEFA Europa League e il 10 agosto per la UEFA Women's Champions League.



UEFA Champions League / UEFA Europa League 2020/21

Al fine di ottenere la necessaria separazione con la fase finale della stagione 2019/20 ed evitare l'impatto sulla lista di accesso e sui club potenzialmente coinvolti in entrambe le fasi della competizione, i turni di qualificazione di entrambi i tornei si giocheranno con partite singole (anziché in casa e fuori casa), con la sola eccezione degli spareggi della UEFA Champions League. Il sorteggio determinerà quale squadra giocherà la partita singola nel proprio stadio.



Il nuovo calendario della fase di qualificazione e della fase a gironi 2020/21 è il seguente:

UEFA Champions League 2020/21

Turno preliminare: 8 e 11 agosto

Primo turno di qualificazione: 18/19 agosto

Secondo turno di qualificazione: 25/26 agosto

Terzo turno di qualificazione: 15/16 settembre

Spareggi: 22/23 e 29/30 settembre

Fase a gironi: 20/21 e 27/28 ottobre, 3/4 e 24/25 novembre, 1/2 e 8/9 dicembre



UEFA Europa League 2020/21

Turno preliminare: 20 agosto

Primo turno di qualificazione: 27 agosto

Secondo turno di qualificazione: 17 settembre

Terzo turno di qualificazione: 24 settembre

Spareggi: 1 ottobre

Fase a gironi: 22 e 29 ottobre, 5 e 26 novembre, 3 e 10 dicembre



Non ci sono modifiche per quanto riguarda i turni successivi.

Il sorteggio della fase a gironi per la UEFA Champions League 2020/21 e la UEFA Europa League si svolgerà ad Atene presso il Centro culturale Fondazione Stavros Niarchos, rispettivamente, il 1 e 2 ottobre 2020.



UEFA EURO 2020

Le 12 città definite in precedenza sono state confermate come sedi per il torneo finale nell'estate del 2021 e di conseguenza è stato approvato anche il calendario delle partite aggiornato.

Tutti i biglietti già emessi restano validi per il torneo nel 2021. Gli acquirenti di biglietti esistenti che desiderano tuttavia restituirli, avranno la possibilità di richiedere un rimborso dal 18 giugno al 25 giugno tramite euro2020.com/tickets. Le date per potenziali vendite future di biglietti, anche per i fan delle quattro squadre che si qualificheranno tramite gli spareggi, saranno confermate in una fase successiva.



Spareggi delle qualificazioni europee e fase a gironi della UEFA Nations League 2020/21

Le partite della fase a gironi della UEFA Nations League 2020/21 si giocheranno nelle seguenti giornate: 3/4/5 e 6/7/8 settembre; 10/11 e 13/14 ottobre; 14/15 e 17/18 novembre 2020.

Le partite amichevoli si giocheranno il 7/8 ottobre e l'11/12 novembre.

Le partite con date confermate e orari di inizio saranno annunciate a tempo debito su UEFA.com