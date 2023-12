Tragedia a Palma di Montechiaro, dove un uomo di 68 anni, impegnato nel pulire una grondaia, è precipitato perdendo l’equilibrio.

Inutile ogni tentativo, disperato, degli operatori del 118 di salvargli la vita. I sanitari quando sono giunti nella parte alta della città del Gattopardo, in viale Repubblica, non hanno potuto far altro che constatare il decesso del sessantottenne.

Sul posto sono accorsi i poliziotti del commissariato che si stanno occupando della ricostruzione di quanto - una vera e propria tragedia - è accaduto. Sotto choc l'intero quartiere.