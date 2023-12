Intervento di rigenerazione urbana nella frazione San Marco per migliorare la viabilità e garantire maggiore sicurezza all’incrocio, che divide la via San Leone Papa II e la via San Marco.

Il Comune sta dando attuazione ad un progetto, che prevede non solo la segnaletica orizzontale, da sempre inesistente; ma anche la realizzazione di uno spartitraffico, che indirizzi meglio l’automobilista: accadeva infatti che, chi proveniva da San Marco, proseguisse dritto senza avere contezza della precedenza, creando così confusione tra gli automobilisti e anche incidenti, progetto questo realizzato dall’Assessorato ai Lavori pubblici rientrante nel finanziamento ottenuto dall’ente per un ammontare di 130mila euro derivanti dal PNNR e finanziati con Decreto del Ministero dell’Interno nell’ambito delle risorse assegnate nel periodo 2020/24. Grazie a queste somme sono in corso diversi cantieri proprio per consentire una vivibilità migliore riguardante sia il centro città, che la periferia.

Tra questi rientrano gli interventi tra la via Birago e via Giorgio Rizzo e tra la via Massimo Scala e la via Ettore Celi già in corso, mentre a breve inizieranno i lavori anche all’incrocio tra via Orsa Maggiore e via Maio Mariano.

L’obiettivo è di offrire una città, sia in centro urbano, che in periferia, pienamente vivibile, capace di garantire più fruibilità e di rispondere a particolari categorie di persone “deboli”: disabili, anziani, genitori con passeggini e carrozzine e bambini.